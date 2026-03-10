東証プライム上場企業の株式会社ドウシシャに「Wiz Omakase.ai」を導入

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、東証プライム上場の株式会社ドウシシャ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：野村 正幸、以下「ドウシシャ」）が運営する公式オンラインストア「FemCia（フェムシア）」において、当社が提供するAI接客サービス「Wiz Omakase.ai」が導入されたことをお知らせいたします。

導入背景と目的

「FemCia（フェムシア）」は、女性特有の健康課題に寄り添うフェムケアブランドとして、サプリメントや検査キットを展開しています。こうしたヘルスケア商品は、ユーザーが購入前に「自分の悩みに合っているか」「成分や使用方法は適切か」といった専門的・個人的な疑問や迷いを抱きやすい傾向にあります。

今回の導入では、24時間365日、AIがユーザーの疑問に即時かつ的確に回答する体制を構築。ユーザーの商品理解を深め購入判断を後押しし、コンバージョン率の向上を狙います。あわせて、カスタマーサポートの一次対応をAIが担うことで、オペレーション工数の削減と効率化を実現します。

導入サイト「FemCia（フェムシア）」について

「FemCia（フェムシア）」は、女性特有の健康課題に寄り添うフェムケアブランドとして、ドウシシャが展開する公式オンラインストアです。「Care Lact（ケアラクト）サプリメント」や「膣内フローラ検査キット」を中心に、女性のコンディション管理をサポートする商品を提供しています。



▼「FemCia（フェムシア）」公式サイト

https://femcia.com/

「Wiz Omakase.ai」について

「Wiz Omakase.ai」は、Webサイト上でのチャット等を通じてユーザーの疑問や相談にリアルタイムで回答し、最適な導線案内や理解促進を行うAI接客サービスです。即時レスポンスによって顧客の迷いをその場で解消し、サイトからの離脱防止とコンバージョン向上を実現します。また、AIが「よくある質問」への一次対応を自己完結させることで、社内担当者の業務工数を削減できるほか、蓄積された顧客の声を分析することで、データに基づいたサイト改善や商品開発へのフィードバックを可能にします。



▼「Wiz Omakase.ai」公式ページ

https://012cloud.jp/service/wiz-omakase-ai_n

各社コメント

■株式会社ドウシシャ

当社が運営する「FemCia（フェムシア）」は、女性がこれまで一人で抱えがちだった健康課題に向き合うために誕生したブランドです。私たちはフェムケアを通じて、すべての女性が自分らしく前向きに過ごせる社会の実現を目指しています。

フェムケアは非常に繊細なテーマのため、「本当は聞きたいけれど相談しづらい」「人が相手だと細かなことまで質問しにくい」といったお声や、一般的なFAQでは解決しきれない“その方ならではの疑問"があることも、これまでのご相談事例を通じて実感してきました。そこで今回、これまで蓄積してきたご相談内容や商品知見を学習したAIコンシェルジュとして「Wiz Omakase.ai」を導入しました。ご自宅で好きなタイミングに、プライベートな環境のまま安心して相談できる体制を整えています。今後も対話データを活かしながら、より安心して商品を選んでいただける環境づくりと、継続的な商品・サービス改善に努めてまいります。

■株式会社Wiz 担当 萩原

この度、東証プライム上場企業であるドウシシャ様のFemCiaに「Wiz Omakase.ai」をご導入いただき、Web上での“おもてなし接客”を通じた購買体験の向上をご支援できることを光栄に思います。ユーザーの疑問解消と購入判断の後押し、ならびに問い合わせ対応の効率化に貢献できるよう、運用面も含めて伴走してまいります。

今後の展望

Wizは、AIを活用したWeb接客をEC運営の新たなスタンダードと位置づけ、ユーザー理解に基づく次世代の運営モデルを共創してまいります。

東証プライム上場企業であるドウシシャ様との取り組みを通じて、EC領域におけるAI活用の運用モデルを確立し、より実践的な接客サービスへと高めてまいります。

そして、ユーザーとの対話データを活かしながら継続的にサイト改善を重ねることで、顧客との長期的な関係構築とブランド価値の向上を目指します。

株式会社ドウシシャについて

大阪と東京に本社を構える東証プライム上場企業で、生活関連商品の企画・開発・生産・販売を手がける総合商社です。流通業界において、お客様に「より良い商品を、より安く、より専門的に」提供するための環境づくりをバックアップする流通サービス業をめざしている会社です。

【会社概要】

商号 ： 株式会社ドウシシャ

代表者： 代表取締役社長 野村 正幸

所在地： ＜大阪本社＞ 〒542-8525 大阪市中央区東心斎橋1-5-5

＜東京本社＞ 〒108-8573 東京都港区高輪2-21-46

＜東京本社第1ビル＞ 〒140-0011 東京都品川区東大井1-8-10

設立 ： 1977年1月

資本金： 49億93百万円

URL ： https://www.doshisha.co.jp/

株式会社Wiz(ワイズ)について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、多彩な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスモデルを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp