E1 名神　養老SA（上り）で岐阜県立大垣桜高校とメニューコンテストを実施

中日本エクシス株式会社

　中日本エクシス株式会社 一宮支店（愛知県一宮市栄、支店長・吉井(よしい) 基博(もとひろ)）は、 E1 名神高速道路（名神）　養老サービスエリア（SA）（上り、岐阜県養老町）のテナントである日本観光開発株式会社（滋賀県草津市）と連携し、岐阜県立大垣桜高等学校　食物科との取り組みとして12回目となるメニューコンテストを実施しました。



　本コンテストは、生徒が考案したレシピをもとに、地域の魅力を発信しながら実践的に学ぶ機会を創出し、食文化の発展や観光促進につなげることを目的としています。今回は「養老SAにしかない1品で、地元のお客さまや観光客の方に愛されるメニュー」をテーマに、1・2年生の生徒が約60点のレシピを考案しました。



　厳正な審査の結果、選ばれたグランプリメニューは、養老SA（上り）のフードコートにて2026年3月16日（月）から2027年2月末まで通年販売を行います。また、準グランプリおよび特別賞の計7メニューについても、フードコート及びテイクアウトコーナーにて2026年3月以降、期間限定で順次販売を予定しています。



　生徒たちの想いと地域食材の魅力が詰まったメニューを、この機会にぜひ養老SA（上り）でお楽しみください。




＜販売メニュー＞　※価格は税込、写真はイメージです



【グランプリ】

養老山麓豚の南蛮風タルタル丼（1,280円）



　風味豊かな赤身の旨みが特徴の「養老山麓豚」を使用。沢庵入りの特製タルタルソースと酸味のあるたれが、豚の旨みを引き立てます。


　多くのお客さまに地元食材の魅力を伝えたいという想いから、大垣桜高等学校　食物科１年生が考案した逸品です。






【準グランプリ】


ほろほろ味噌角煮丼(1,280円）　　　　　　　　　みそ焼きうどん（630円）





＜販売情報＞
【販売場所】 E1 名神　養老SA（上り）フードコート、テイクアウトコーナー
【販売開始】


　　・グランプリ ： 2026年3月16日（月）～2027年2月末


　　・準グランプリ・特別賞 ： 2026年3月以降、期間限定で順次販売予定
【営業時間】


　　フードコート：24時間


　　テイクアウトコーナー： 8時～20時





【参考】養老SA（上り）　岐阜県立大垣桜高校メニューコンテスト結果



グランプリ「養老山麓豚の南蛮風タルタル丼」

準グランプリ「ほろほろ味噌角煮丼」


準グランプリ「みそ焼きうどん」

特別賞「美濃ヘルシーポークの卵とじ丼」


特別賞「麻婆天津飯」

特別賞「味噌れんこんバーガー」


特別賞「鶏ちゃんサンド」

特別賞「ハニーマスタードチキンサンド」


＜ 試食審査・審査員 ＞


・日本観光開発株式会社
　　中村　勝　　（養老SA上り・支配人）


　　七里　宏平　（養老SA上り・支配人代理）


　　津曲　晋也　（養老SA上り・係長）


　　山本　麻美　（養老SA上り・スタッフ）


　　川添　将士　（養老SA上り・スタッフ）
・大垣桜高等学校


　　浅野　沙織 （食物科 教諭）
・中日本高速道路株式会社


　　清水　咲良（社員）


　　加藤　萌乃（社員）
・中日本エクシス株式会社


　　友成　秀峰（副支店長）


　　杉江　良介（社員）


　　渡邉　幸恵（社員）　　　　　　　　　計11名



＜ 調理監修 ＞


・日本観光開発株式会社


　　七里　宏平（養老SA上り・支配人代理）








