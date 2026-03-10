E1 名神　養老SA（上り）で岐阜県立大垣桜高校とメニューコンテストを実施

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社 一宮支店（愛知県一宮市栄、支店長・吉井(よしい) 基博(もとひろ)）は、 E1 名神高速道路（名神） 養老サービスエリア（SA）（上り、岐阜県養老町）のテナントである日本観光開発株式会社（滋賀県草津市）と連携し、岐阜県立大垣桜高等学校 食物科との取り組みとして12回目となるメニューコンテストを実施しました。



本コンテストは、生徒が考案したレシピをもとに、地域の魅力を発信しながら実践的に学ぶ機会を創出し、食文化の発展や観光促進につなげることを目的としています。今回は「養老SAにしかない1品で、地元のお客さまや観光客の方に愛されるメニュー」をテーマに、1・2年生の生徒が約60点のレシピを考案しました。

厳正な審査の結果、選ばれたグランプリメニューは、養老SA（上り）のフードコートにて2026年3月16日（月）から2027年2月末まで通年販売を行います。また、準グランプリおよび特別賞の計7メニューについても、フードコート及びテイクアウトコーナーにて2026年3月以降、期間限定で順次販売を予定しています。

生徒たちの想いと地域食材の魅力が詰まったメニューを、この機会にぜひ養老SA（上り）でお楽しみください。

＜販売メニュー＞ ※価格は税込、写真はイメージです

【グランプリ】

養老山麓豚の南蛮風タルタル丼（1,280円）

風味豊かな赤身の旨みが特徴の「養老山麓豚」を使用。沢庵入りの特製タルタルソースと酸味のあるたれが、豚の旨みを引き立てます。

多くのお客さまに地元食材の魅力を伝えたいという想いから、大垣桜高等学校 食物科１年生が考案した逸品です。

【準グランプリ】

ほろほろ味噌角煮丼(1,280円） みそ焼きうどん（630円）

＜販売情報＞

【販売場所】 E1 名神 養老SA（上り）フードコート、テイクアウトコーナー

【販売開始】

・グランプリ ： 2026年3月16日（月）～2027年2月末

・準グランプリ・特別賞 ： 2026年3月以降、期間限定で順次販売予定

【営業時間】

フードコート：24時間

テイクアウトコーナー： 8時～20時

【参考】養老SA（上り） 岐阜県立大垣桜高校メニューコンテスト結果

グランプリ「養老山麓豚の南蛮風タルタル丼」準グランプリ「ほろほろ味噌角煮丼」準グランプリ「みそ焼きうどん」特別賞「美濃ヘルシーポークの卵とじ丼」特別賞「麻婆天津飯」特別賞「味噌れんこんバーガー」特別賞「鶏ちゃんサンド」特別賞「ハニーマスタードチキンサンド」

＜ 試食審査・審査員 ＞

・日本観光開発株式会社

中村 勝 （養老SA上り・支配人）

七里 宏平 （養老SA上り・支配人代理）

津曲 晋也 （養老SA上り・係長）

山本 麻美 （養老SA上り・スタッフ）

川添 将士 （養老SA上り・スタッフ）

・大垣桜高等学校

浅野 沙織 （食物科 教諭）

・中日本高速道路株式会社

清水 咲良（社員）

加藤 萌乃（社員）

・中日本エクシス株式会社

友成 秀峰（副支店長）

杉江 良介（社員）

渡邉 幸恵（社員） 計11名

＜ 調理監修 ＞

・日本観光開発株式会社

七里 宏平（養老SA上り・支配人代理）

