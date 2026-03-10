E1 名神 養老SA（上り）で岐阜県立大垣桜高校とメニューコンテストを実施
中日本エクシス株式会社 一宮支店（愛知県一宮市栄、支店長・吉井(よしい) 基博(もとひろ)）は、 E1 名神高速道路（名神） 養老サービスエリア（SA）（上り、岐阜県養老町）のテナントである日本観光開発株式会社（滋賀県草津市）と連携し、岐阜県立大垣桜高等学校 食物科との取り組みとして12回目となるメニューコンテストを実施しました。
本コンテストは、生徒が考案したレシピをもとに、地域の魅力を発信しながら実践的に学ぶ機会を創出し、食文化の発展や観光促進につなげることを目的としています。今回は「養老SAにしかない1品で、地元のお客さまや観光客の方に愛されるメニュー」をテーマに、1・2年生の生徒が約60点のレシピを考案しました。
厳正な審査の結果、選ばれたグランプリメニューは、養老SA（上り）のフードコートにて2026年3月16日（月）から2027年2月末まで通年販売を行います。また、準グランプリおよび特別賞の計7メニューについても、フードコート及びテイクアウトコーナーにて2026年3月以降、期間限定で順次販売を予定しています。
生徒たちの想いと地域食材の魅力が詰まったメニューを、この機会にぜひ養老SA（上り）でお楽しみください。
＜販売メニュー＞ ※価格は税込、写真はイメージです
【グランプリ】
養老山麓豚の南蛮風タルタル丼（1,280円）
風味豊かな赤身の旨みが特徴の「養老山麓豚」を使用。沢庵入りの特製タルタルソースと酸味のあるたれが、豚の旨みを引き立てます。
多くのお客さまに地元食材の魅力を伝えたいという想いから、大垣桜高等学校 食物科１年生が考案した逸品です。
【準グランプリ】
ほろほろ味噌角煮丼(1,280円） みそ焼きうどん（630円）
＜販売情報＞
【販売場所】 E1 名神 養老SA（上り）フードコート、テイクアウトコーナー
【販売開始】
・グランプリ ： 2026年3月16日（月）～2027年2月末
・準グランプリ・特別賞 ： 2026年3月以降、期間限定で順次販売予定
【営業時間】
フードコート：24時間
テイクアウトコーナー： 8時～20時
【参考】養老SA（上り） 岐阜県立大垣桜高校メニューコンテスト結果
グランプリ「養老山麓豚の南蛮風タルタル丼」
準グランプリ「ほろほろ味噌角煮丼」
準グランプリ「みそ焼きうどん」
特別賞「美濃ヘルシーポークの卵とじ丼」
特別賞「麻婆天津飯」
特別賞「味噌れんこんバーガー」
特別賞「鶏ちゃんサンド」
特別賞「ハニーマスタードチキンサンド」
＜ 試食審査・審査員 ＞
・日本観光開発株式会社
中村 勝 （養老SA上り・支配人）
七里 宏平 （養老SA上り・支配人代理）
津曲 晋也 （養老SA上り・係長）
山本 麻美 （養老SA上り・スタッフ）
川添 将士 （養老SA上り・スタッフ）
・大垣桜高等学校
浅野 沙織 （食物科 教諭）
・中日本高速道路株式会社
清水 咲良（社員）
加藤 萌乃（社員）
・中日本エクシス株式会社
友成 秀峰（副支店長）
杉江 良介（社員）
渡邉 幸恵（社員） 計11名
＜ 調理監修 ＞
・日本観光開発株式会社
七里 宏平（養老SA上り・支配人代理）
◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。
▼ご利用はこちらから▼
https://datagarage.c-nexco.co.jp/dl/