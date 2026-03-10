ホテルバーを“行きつけ”にする贅沢。「山崎12年」「白州12年」を嗜む”大人の定額制パスポート”誕生

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ大阪

メインバー「キャッスル」

『キャッスル・パスポート サブスクリプションプラン』

詳しくはこちら :https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/castle/subscription/

ホテルニューオータニ大阪では、メインバー「キャッスル」にて、本年9月に迎える開業40周年を記念した、『キャッスル・パスポート サブスクリプションプラン』を販売いたします。入手困難なジャパニーズウイスキーをはじめとする至高の一杯を、毎日2杯までお愉しみいただける、ホテルバーの新しい活用法をご提案いたします。

■ 「山崎12年」「白州12年」も毎日飲める！常識を覆すサブスクリプション

本プラン最大の魅力は、対象となるドリンクの圧倒的なラインアップです。マティーニなどのクラシックカクテルや季節のフルーツカクテルはもちろん、現在世界的に入手困難となっている「山崎12年」「白州12年」「響ジャパニーズハーモニー」「ザ・マッカラン12年」といったプレミアムウイスキーまでもが対象となります。 ご購入の翌月1日から月末までの1か月間、毎日2杯までお愉しみいただけるため、月に数回のご利用でも十分に価値をご体感いただける、開業40周年ならではの特別企画です。

■ ホテルバーを「日常」にする、洗練された大人のライフスタイル

月額15,000円の『キャッスル・パスポート』は、単なる定額制サービスではなく、ホテルバーの“行きつけ（常連）”になるためのパスポートです。 仕事帰りに一人で立ち寄り、熟練のバーテンダーが手掛ける極上のウイスキーやカクテルで1日の疲れを癒す。あるいは、大切なご会食前のアペリティフ（食前酒）として、同僚やご友人と軽くグラスを傾ける――。これまで「特別な日の場所」であったホテルバーが、あなたの日常に上質な時間をもたらす“サードプレイス”へと生まれ変わります。

■ メニュー例（一部）

ジャパニーズウイスキー： 山崎12年、白州12年、響ジャパニーズハーモニー

スコッチウイスキー等： ザ・マッカラン12年、シーバスリーガル12年

カクテル： スタンダードカクテル18種、オリジナルカクテル4種 ほか ※メニューは入荷状況により予告なく変更になる場合がございます。 ※店舗が指定するメニュー以外にはご利用いただけません。

■ 2026年、話題の「大阪城」のお膝元で過ごす重厚なバータイム

メインバー「キャッスル」は、その名の通り大阪城をモチーフにした空間です。大阪城の内部をイメージした重厚なインテリアと落ち着いた照明が織りなす店内は、まさに“大阪の歴史を感じる大人の社交場”。2026年に全国から熱い視線が注がれる、天下人・豊臣兄弟ゆかりの「大阪城」のお膝元という立地ならではの物語性を背景に、城下町・大阪の象徴をより深く味わう贅沢な時間をご提供します。

販売概要

ホテルニューオータニ大阪

メインバー「キャッスル」

『キャッスル・パスポート サブスクリプションプラン』

https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/castle/subscription/(https://www.newotani.co.jp/osaka/restaurant/castle/subscription/)

[利用期間] 購入日の翌月1ヶ月間 ※例）7月中旬に購入→8月1日～31日の期間ご利用いただけます。

[営業時間] 17:00～24:00（LO 23:30）※月・火曜日定休

[料金] 1名さま \15,000 ※税金・サービス料共

※「キャッスル・パスポート」の販売は店頭のみとさせていただきます。

※「キャッスル・パスポート サブスクリプションプラン」利用規約をご確認の上、バー「キャッスル」の店頭にて本人確認書類をご提示いただいた上で販売しております。

※「キャッスル・パスポート」のご利用はご本人さまに限ります。

※ご本人さま確認のため、来店ごとに「キャッスル・パスポート」と本人身分証明書類をご提示いただきます。

※店舗が指定するメニュー以外にはご利用いただけません。

※メニュー内容は仕入れ状況により変更となる場合がございます。

[場所] 大阪市中央区城見1-4-1 ホテルニューオータニ大阪 メインバー「キャッスル」（ロビィ階）

ホテルニューオータニ大阪は、1986年9月1日の開業以来、世界中のお客さまのご愛顧を賜りながら大阪城とともに歩み続け、2026年に40周年を迎えます。

これまでの歴史を礎に50年、100年と続く未来を見据え、おもてなしの進化と“ニュー”の創造を重ねてまいります。今後もさまざまな新商品を予定しておりますので、ぜひご期待ください。