Bears & Friends、アルコール0.2％配合の大人向けグミ「Sparkling Bears（スパークリングベア）」を発売
ドイツ発プレミアムグミブランド Bears & Friends（ベアーズ＆フレンズ） は、アルコール0.2％配合の大人向けグミ 「Sparkling Bears（スパークリングベア）」 を発売いたします。
本商品は、ほんのりスパークリングワインの風味を感じられる特別なグミ。泡のように軽やかな味わいとほどよい甘さが絶妙に重なり合い、食べるたびに華やかな気分が広がります。
一粒ごとに爽やかな香りと、白ワインとパイナップル・ラズベリーの心地よい余韻を楽しめるのが特長。Bears & Friendsだからこそ演出できる、華やかで上質な“大人のためのグミタイム”。
商品特長
- アルコール分0.2％配合の大人向け仕様
- スパークリングワインを思わせる華やかな香り
- 泡のように軽やかで上品な甘さ
- パーティーやギフトにも映えるパッケージデザイン
※未成年の方、アルコールに敏感な方はご注意ください。
商品概要
商品名： Sparkling Bears（スパークリングベア）
内容量： 50g / 500g (本国大袋サイズ)
アルコール分： 0.2％
販売場所： 公式オンラインショップ・イベント会場 ほか
発売日： 2026年3月12日
“贈るグミ”から、“伝えるグミ”へ。Bears & Friendsのオリジナル印刷パッケージで、ブランドメッセージをカラフルで印象的に。
■ オリジナルノベルティとしてのご提案
Bears & Friendsでは、新パッケージを活用した企業・イベント向けオリジナルノベルティ制作にも対応しております。
ブランドロゴやイベント名、キャンペーンビジュアルなどを印刷した特別仕様のパッケージで、展示会・周年記念・販促キャンペーン・ウェディング・季節イベントなど、さまざまなシーンに合わせたカスタマイズが可能です。
半透明・上質紙・クラフト紙など素材も選択でき、ブランドイメージに合わせた世界観づくりを実現します。
■ 対応内容（例）
ロゴ・社名・イベント名の名入れ
オリジナルメッセージ印刷
小ロット相談可
季節限定ミックスとの組み合わせ提案
直接印刷：最大2色印刷 (限定12色の中から）
スティッカー：フルカラー印刷
パッケージ直接印刷 2Cの場合
スティッカーフルカラー印刷の場合
■ 活用シーン
展示会・ポップアップ配布
企業周年・記念品
百貨店催事
クリスマス・季節プロモーション
VIPギフト・プレスキット
ベアーズ＆フレンズは1996年にドイツで誕生したグミ専門店、
「Baren-Treff : ベアレントレフ」のグミを日本にお届けするブランドです。
創業以来、フルーツグミでトップクラスの地位を築いてきました。
天然素材を大切にし、人工的な香料、着色料、安定剤は使用せず
食べる人の好みや体質に合わせた独自の商品を生み出しています。
ベアーズ＆フレンズは定番のフレーバーから
ヴィーガン対応の製品まで各種取り揃えたグミ専門店です。
ベアーズアンドフレンズのグミは、グルテンフリー・ラクトースフリーで
フルーツの味わいがしっかりと感じられるのが特徴です。
定番のクマのフルーツグミはもちろん、脳みその形や唐辛子のグミなど、
遊び心溢れるデザインのグミもあります。
さらに、ヴィーガンの方向けのグミも取り揃えています。
ドイツの文化や風景を感じられるグミをお楽しみください。
各種ノベルティ、イベント使用にも幅広く柔軟に対応いたします。
■ 本件に関するお問い合わせ先
合同会社Curcuma Design
担当：宮武（みやたけ）
公式オンラインストア
https://shop.bearsandfriends.jp/
(メール)︎ info@bearsandfriends.jp
■Instagram(https://www.instagram.com/bearsfriends.jp/)