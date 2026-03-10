Bears & Friends、アルコール0.2％配合の大人向けグミ「Sparkling Bears（スパークリングベア）」を発売

合同会社Curcuma Design

ドイツ発プレミアムグミブランド Bears & Friends（ベアーズ＆フレンズ） は、アルコール0.2％配合の大人向けグミ 「Sparkling Bears（スパークリングベア）」 を発売いたします。

本商品は、ほんのりスパークリングワインの風味を感じられる特別なグミ。泡のように軽やかな味わいとほどよい甘さが絶妙に重なり合い、食べるたびに華やかな気分が広がります。

一粒ごとに爽やかな香りと、白ワインとパイナップル・ラズベリーの心地よい余韻を楽しめるのが特長。Bears & Friendsだからこそ演出できる、華やかで上質な“大人のためのグミタイム”。

商品特長

- アルコール分0.2％配合の大人向け仕様- スパークリングワインを思わせる華やかな香り- 泡のように軽やかで上品な甘さ- パーティーやギフトにも映えるパッケージデザイン

※未成年の方、アルコールに敏感な方はご注意ください。商品概要

商品名： Sparkling Bears（スパークリングベア）

内容量： 50g / 500g (本国大袋サイズ)

アルコール分： 0.2％

販売場所： 公式オンラインショップ・イベント会場 ほか

発売日： 2026年3月12日

“贈るグミ”から、“伝えるグミ”へ。Bears & Friendsのオリジナル印刷パッケージで、ブランドメッセージをカラフルで印象的に。

■ オリジナルノベルティとしてのご提案

Bears & Friendsでは、新パッケージを活用した企業・イベント向けオリジナルノベルティ制作にも対応しております。

ブランドロゴやイベント名、キャンペーンビジュアルなどを印刷した特別仕様のパッケージで、展示会・周年記念・販促キャンペーン・ウェディング・季節イベントなど、さまざまなシーンに合わせたカスタマイズが可能です。

半透明・上質紙・クラフト紙など素材も選択でき、ブランドイメージに合わせた世界観づくりを実現します。

■ 対応内容（例）

ロゴ・社名・イベント名の名入れ

オリジナルメッセージ印刷

小ロット相談可

季節限定ミックスとの組み合わせ提案

直接印刷：最大2色印刷 (限定12色の中から）

スティッカー：フルカラー印刷

パッケージ直接印刷 2Cの場合

スティッカーフルカラー印刷の場合■ 活用シーン

展示会・ポップアップ配布

企業周年・記念品

百貨店催事

クリスマス・季節プロモーション

VIPギフト・プレスキット

ベアーズ＆フレンズは1996年にドイツで誕生したグミ専門店、

「Baren-Treff : ベアレントレフ」のグミを日本にお届けするブランドです。

創業以来、フルーツグミでトップクラスの地位を築いてきました。

天然素材を大切にし、人工的な香料、着色料、安定剤は使用せず

食べる人の好みや体質に合わせた独自の商品を生み出しています。

ベアーズ＆フレンズは定番のフレーバーから

ヴィーガン対応の製品まで各種取り揃えたグミ専門店です。

ベアーズアンドフレンズのグミは、グルテンフリー・ラクトースフリーで

フルーツの味わいがしっかりと感じられるのが特徴です。

定番のクマのフルーツグミはもちろん、脳みその形や唐辛子のグミなど、

遊び心溢れるデザインのグミもあります。

さらに、ヴィーガンの方向けのグミも取り揃えています。

ドイツの文化や風景を感じられるグミをお楽しみください。

各種ノベルティ、イベント使用にも幅広く柔軟に対応いたします。

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社Curcuma Design

担当：宮武（みやたけ）



公式オンラインストア

https://shop.bearsandfriends.jp/

(メール)︎ info@bearsandfriends.jp

■Instagram(https://www.instagram.com/bearsfriends.jp/)