株式会社北陸銀行とビジネスマッチング契約を締結

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表：小笹芳央、証券コード：2170、以下当社）は、株式会社北陸銀行（本店：富山県富山市、代表：中澤宏、以下北陸銀行）と「モチベーションクラウド エンゲージメント」ならびに「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販に向けてビジネスマッチング契約（以下、業務提携契約）を締結したことを、下記の通りお知らせいたします。

今回の提携について

当社は2000年の創業以来、組織人事コンサルティングのパイオニアとして、基幹技術「モチベーションエンジニアリング」を基盤に多くの企業変革を実現してまいりました。2016年には、国内初のエンゲージメント向上クラウドとして「モチベーションクラウド」をリリースし、現在は、開拓余地の大きい国内の大手企業への注力に加え、事業提携を通じた国内中小企業の開拓も推進しています。

北陸銀行は、富山県富山市に本店を置き、国内には類を見ない広域地銀として、地域の課題解決を目指しています。

そしてこのたび、両社の強みを掛け合わせることで、中小企業の課題を解決すべく、北陸銀行と「モチベーションクラウド エンゲージメント」ならびに「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販に向けた業務提携契約を締結いたしました。特に、中小企業が抱えている採用、育成、制度、風土といった組織課題をワンストップで解決する「モチベーションクラウド ベーシック」の拡販を目指します。

▼会員企業向けサイト

▼動画コンテンツ一例

今後も引き続き地方銀行との連携を拡大させることで、地方企業の「人的資本」の価値向上を実現し、地方創生にも貢献してまいります。

株式会社北陸銀行の概要

・代表取締役頭取：中澤 宏

・資本金：1,404億円

・本店：富山県富山市堤町通り1丁目2番26号

・創業：1877年8月26日

・設立：1943年7月31日

・事業内容：普通銀行業務

リンクアンドモチベーションの概要

・代表取締役会長：小笹 芳央

・証券コード：2170（東証プライム）

・本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

・設立：2000年3月27日

・創業：2000年4月7日

・事業内容

組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

ベンチャー・インキュベーション