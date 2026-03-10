有限会社オフィスフラワーサービス

名古屋の祝花に革命を。胡蝶蘭の「販売・回収・再生」をワンストップで繋ぐ循環型サービス『リラント』開始。1鉢1,100円からの低価格回収で、企業のSDGsを支援。

有限会社オフィスフラワーサービス（本社：愛知県名古屋市、以下 当社）は、名古屋市内を中心に展開するお花の移動販売・メンテナンスサービス「HANAKUL（ハナクル）」の運営ノウハウを活かし、胡蝶蘭の販売から使用後の回収・再資源化までを一貫して行う新サービス「リラント（rerant）」を正式に開始いたします。

ビジネスシーンの祝花として欠かせない胡蝶蘭ですが、その一方で、役目を終えた後の「分別の難しさ」や「廃棄コスト」が、受け取った企業の大きな負担となっている現状があります。 当社は、市場から直接仕入れる新鮮な胡蝶蘭を、自社スタッフの手でサイズ制限なくお届けする「高品質・低価格な販売」に加え、どんな大きさでも1鉢1,100円（出張料別）で回収するスキームを構築しました。

回収した鉢は福祉施設へ寄贈し、支柱は鉄資源としてリサイクル、株は再び清掃して販売へと繋げます。 「HANAKUL」が地域で培った機動力を活かし、贈る側の「お祝いの気持ち」を廃棄物にするのではなく、環境負荷の低減と地域社会への貢献へと昇華させる。「リラント」は、名古屋のビジネスコミュニティに新しい「サステナブルな花贈り」の形を提案します。

HANAKULの車両

■背景：年間数万鉢が「ゴミ」となる現状への危機感

ビジネスの門出を祝う胡蝶蘭は、その華やかさの一方で、開花期間が過ぎると「分別の難しさ」や「処分の手間」から、その多くが産業廃棄物として処理されてきました 。特に、根を支える鉄製の支柱や陶器の鉢、複雑に絡み合った株の分別は、受け取った企業担当者にとって大きな負担となっています 。

■「リラント・プロトコル」：高度な資源循環へのこだわり

当社が提唱する循環サイクルは、単なる「廃棄代行」ではありません。

鉄資源の回収: 手作業で一本ずつ取り外した支柱は、鉄資源として100%リサイクルルートへ乗せます 。

鉢のセカンドライフ: 回収した鉢は丁寧に洗浄・消毒を行い、老人ホーム等の福祉施設へ寄贈。園芸を通じた入居者のQOL向上に役立てていただきます 。

生命の再生: 役目を終えた胡蝶蘭の株は、専門スタッフが清掃・養生を施し、再び命を吹き込んで販売。植物の生命を「使い捨て」にしない仕組みを徹底しています 。

■移動販売「HANAKUL」との連携による低炭素配送

地域に根ざした移動販売を展開する「HANAKUL」の機動力を活かし、名古屋市内および近郊に特化した効率的な回収・配送ルートを構築。宅配便による過剰な梱包資材を削減し、輸送時の環境負荷（CO2排出）も最小限に抑えています

1. 「お祝いのその後」を放置しない。業界最安値水準の回収スキーム

名古屋市および近郊を対象に、どんな大きさでも1鉢1,100円（出張料別）で回収。

「贈りっぱなし」にしない責任あるギフトの形を提案。

年間50件以上の実績に基づき、見積もり以外の追加費用は一切発生しない明瞭会計を実現。

2. 徹底した「資源の循環」。捨てないための分解プロセス

鉢: 老人ホームなどの福祉施設へ寄贈し、地域社会へ貢献。

支柱: 鉄資源としてリサイクル。

株（花）: 専門スタッフが清掃・ケアを施し、再び販売へ繋げる。

3. 市場直送×自社配送による「鮮度」と「コストパフォーマンス」

3本立（30輪）11,000円、5本立（55輪～）33,000円と、高品質ながら手に取りやすい価格設定。

宅配便のサイズ制限に縛られない自社配送により、豪華で見栄えの良い姿のままお届け。

送料・ラッピング・立札を全て含んだ「コミコミ価格」で、事務担当者の手配負担を軽減致します。

写真は5本立ち33000円

【サービス概要】

サービス名: リラント（rerant）

主なメニュー:

胡蝶蘭販売（名古屋市内限定）：大輪3本立ち３０輪11,000円 大輪5本立ち55輪33,000円

胡蝶蘭回収（名古屋市及び近郊）：1鉢1,100円(どんな大きさでも）＋出張料1,650円

運営: 有限会社オフィスフラワーサービス



「胡蝶蘭は、贈り主の誠実な想いが込められた特別な花です。しかし、その輝きが終わった瞬間に『重くて分別が面倒なゴミ』として扱われてしまう現実に、私たちは心を痛めてきました。リラントは、その『想い』を資源に変え、次へと繋ぐバトンとなります。名古屋から、祝花の新しいスタンダードを作っていきたいと考えています。」

【本件に関するお問い合わせ先】

会社名: 有限会社オフィスフラワーサービス

電話番号: 052-961-8634

URL: https://rerant.hanakul.com

https://prtimes.jp/a/?f=d178004-2-29edd5a694ba636e6c87ed344ad39990.pdf