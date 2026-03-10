防災専門家・田中健一氏による防災講演会「正しく恐れて、正しく備える」を尼崎市にて開催

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2026年3月1日（日）、尼崎市大庄地域振興センターにて、当社所属の防災専門家・田中健一氏による防災講演会「正しく恐れて、正しく備える」を開催いたしました。

本イベントは、地域住民の防災意識向上を目的に開催されましたが、事前の申し込み段階から大きな反響を呼び、当日は当初の定員80名を大幅に上回る150名の方々にご来場いただきました。

■当日の様子

会場となった大庄地域振興センターの大ホールは、開演前から多くの参加者で熱気に包まれました。講師を務めた田中健一氏は、最新の知見に基づき「災害をただ怖がるのではなく、正しく理解し、具体的な備えを行うこと」の重要性を説きました。

講演では、家庭ですぐに実践できる備蓄のポイントや、被災時の行動シミュレーションなど、具体的かつ実践的な内容が紹介されました。

■イベント概要

イベント名： 防災講演会「正しく恐れて、正しく備える」

開催日： 2026年3月1日(日) 14:00～16:00

会場： 尼崎市大庄地域振興センター 大ホール

来場者数： 150名（定員80名）

講師： 田中健一氏（株式会社Meta Heroes 防災専門家）

主催： 市民運動大庄地区推進協議会、尼崎市社会福祉協議会大庄支部、尼崎市大庄地域課

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.co.jp]

X（旧Twitter）アカウント： [https://x.com/metaheroes_100]

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]