【平和堂財団】2025年度　平和堂財団芸術奨励賞　贈呈式を開催しました

公益財団法人平和堂財団（滋賀県彦根市、理事長：夏原美智子）は、「2025年度 平和堂財団芸術奨励賞 贈呈式」を開催しましたのでお知らせいたします。

平和堂財団では、1991年度から、滋賀県の文化・芸術の振興を図るため、滋賀県在住または出身者で、国内外で活躍している新進芸術家に芸術奨励賞（音楽部門・美術部門）を贈り助成しております。

2025年度は、美術部門4名、音楽部門3名の合計7名の方が芸術奨励賞を受賞されました。

なお、芸術奨励賞は、今年度を含めこれまでに美術部門129名、音楽部門95名、合計224名の方に5,670万円を助成しております。この音楽部門のうち、17名の方には、海外留学の奨励金を別途贈呈しており、累計5,785万円となっています。

2025年度受賞者の皆さんと平和堂財団関係者

■贈呈式の様子

＜受賞者へのあいさつ：夏原理事長＞

「今回の受賞を足掛かりに、世界に羽ばたかれる芸術家になることを心よりお祈りしております」

＜受賞者による演奏＞

堀内 心優彩さんが「早春賦」をフルートで演奏

【前列左から】堀内心優彩さん（フルート）、夏原理事長、上田 なごみさん（現代美術・洋画）、布藤 喜帆さん（彫刻）【後列左から】岩崎 弓夏さん（チェロ）、今井 菜名子さん（ピアノ）、安枝 知美さん（洋画）、山崎 愛彦さん（現代美術・洋画）

■贈呈式概要

1．日時・会場

3月7日（土）11：00～11：30

ホテルボストンプラザ草津びわ湖 ノースウィング1２階スカーレットルーム

2．次第

（1）開式

（2）役員紹介

（3）受賞者紹介及び芸術奨励賞贈呈

受賞者（敬称略）

＜美術部門＞ 安枝 知美(やすえだ ともみ、洋画）

布藤 喜帆(ふとう よしほ、彫刻）

上田 なごみ(うえだ なごみ、現代美術・洋画)

山崎 愛彦(やまざき よしひこ、現代美術・洋画)

＜音楽部門＞ 岩崎 弓夏(いわさき ゆみか、チェロ)

堀内 心優彩(ほりうち みゅうあ、フルート)

今井 菜名子（いまい ななこ、ピアノ）

（4）激励のことば 理事長 夏原 美智子

（5）受賞者による演奏 堀内 心優彩

（6）閉式

・平和堂財団ＨＰ：https://heiwado-z.jp/

