調査レポート「APEC経済圏におけるオープンソースAIの価値」を公開

The Linux Foundation Japan

調査レポート「APEC経済圏におけるオープンソースAIの価値」

LF ResearchがMetaと提携して作成した第3弾となる調査レポート「The Value of Open Source AI for APEC Economies」の日本語版「APEC経済圏におけるオープンソースAIの価値」が公開されました。

全レポートは、こちらからダウンロードできます :

- 日本語版 : APEC経済圏におけるオープンソースAIの価値(https://www.linuxfoundation.jp/publications/2026/03/open-source-ai-apec-jp/)- オリジナル (英語) : The Value of Open Source AI for APEC Economies(https://www.linuxfoundation.org/research/open-source-ai-apec)

オープンソースAIの経済および労働力への影響に関する初期調査(https://www.linuxfoundation.org/research/economic-impacts-of-open-source-ai?hsLang=en)に続き、LF ResearchはMetaと提携し、様々な地域におけるその影響を捉えるための一連の文献レビューを実施しました。第3弾となる本レポートでは、アジア太平洋経済協力（APEC）フォーラムにおけるAIの導入状況、そのメリット、そして経済への影響について検証します。業界、学術機関、LF Researchのレポート、そして11の異なる経済圏における専門家との対話を分析することで、本調査はAPEC地域にとって重要な文脈を提供します。

おもな調査結果

- 大幅な導入率と投資率：APEC 経済圏は、研究開発活動を通じて AI への強力な投資を示しており、長期的な国家的優先を示している。- 生産性向上による経済的メリット：AI は、2038 年までに各国経済に数十億米ドルから数兆米ドルに及ぶ生産性向上をもたらすと推定されている。- オープンソースによるローカリゼーション：オープン モデルにより、APEC 諸国は地域の文化、状況、競争上の優位性を反映した AI インフラを構築し、戦略的な独立性を実現できる。- セクター固有の洞察：オープンソース AI が成長を促進する主要な分野として製造、ヘルスケア、教育が浮上した。災害救援のニーズにより、ベトナムやタイなどの経済ではオープンソース AI が重要になっている。また、インドネシアなどの農業が盛んな経済では、業務とサプライ チェーンを改善するために OSAI アプリケーションに依存している。

本調査は、11の専門家対話から得られた豊富な定性的な知見を紹介した後、この地域に対する政策提言をいくつか提示して締めくくっています。レポートをダウンロードして、詳しい調査結果をお読みください。

著者

- Anna Hermansen, the Linux Foundation- Kirsten D. Sandberg

この日本語文書は、英語版を機械翻訳し、The Value of Open Source AI for APEC Economies: A Review of Industry, Academic, and Open Source Evidence の参考訳として、The Linux Foundation Japanが便宜上提供するものです。

日本語版翻訳協力：吉田行男