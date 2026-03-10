AI Overview表示率、検索意図で大きな差
有限会社ボーダーゼロ（BorderZero）がGoogle検索に表示される生成AI機能「AI Overview」の表示傾向を分析した結果、BtoB検索100クエリの調査で、検索意図によって表示率に大きな差があることが確認されました。
定義検索（～とは）：表示率 91%
整理検索（～違い）：表示率 31%
比較検索（～比較）：表示率 24%
本調査では、AI Overviewは検索意図によって表示率に差があり、「定義検索」で最も表示されやすい傾向が確認されました。
調査背景
Googleは検索結果ページに生成AI回答を表示する「AI Overview」を導入しており、検索結果の構造は大きく変化しつつあります。
AI Overviewは検索結果の上部に表示され、複数のWebページを参照しながらAIが要約した回答を提示する仕組みです。
この変化は、企業のSEOやコンテンツ戦略にも影響する可能性があります。
そのため、どのような検索でAI Overviewが表示されるのかを把握することは、今後のWeb戦略を考えるうえで重要なテーマとなっています。
調査概要
調査目的
Google検索におけるAI Overviewの表示傾向を把握すること
調査対象
BtoB領域の主要デジタルテーマ100クエリ
検索意図の分類
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179328/table/1_1_1c4cc03be2c98aa05bddff10a8fedad4.jpg?v=202603110151 ]
調査日時
2026年3月4日 20:00～22:00
調査方法
弊社開発のAI Overview分析ツール「AIO Radar(https://borderzero.com/aio-radar/)」を用いて検索結果の表示状況を収集・整理しました（シークレットモード、日本語環境）。
調査結果
検索意図ごとのAI Overview表示率は以下の通りです。
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179328/table/1_2_6a4e57ea7ad6f7c1f6bac3eeda7f4e9a.jpg?v=202603110151 ]
この結果から、AI Overviewは検索意図によって表示傾向が大きく異なることが確認されました。
図：BtoB検索100クエリにおけるAI Overview表示率（BorderZero調査）
分析
今回の調査結果から、AI Overviewは次のような検索と相性が良い可能性が示唆されます。
例えば
- CRMとは
- BIツールとは
といった定義検索では、複数の情報を要約して説明するAI Overviewの仕組みと相性が良く、高確率で表示される傾向が見られました。
一方で
- CRM比較
- MAツール比較
などの比較検索では、
- 機能
- 価格
- 評価
など複数の観点で比較する必要があるため、AI Overviewによる単一回答が難しく、表示率が低くなる可能性があります。
SEO・コンテンツ戦略への示唆
今回の調査結果は、企業のWebコンテンツ戦略にも示唆を与えます。
定義コンテンツの重要性
AI Overviewは概念理解を目的とする検索で表示されやすいことから、
- 用語定義
- 基礎知識
- 概念整理
などのコンテンツの重要性が高まる可能性があります。
比較コンテンツの役割
一方で比較検索ではAI Overviewの表示率が低く、製品比較などの領域では依然としてWebコンテンツの役割が大きいと考えられます。
AIに理解される構造
AI Overviewは複数の情報を統合して回答を生成する仕組みであるため、今後のコンテンツ設計では
- 明確な定義
- 整理された情報構造
- FAQ形式の説明
など、AIが理解しやすい構造が重要になる可能性があります。
