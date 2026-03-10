『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』より、ネイキッド・スネーク がリボルテック アメイジング・ヤマグチに登場!! 潜入地で入手した、最新スニーキングスーツでの立体化！
若き日の"BIGBOSS" 潜入用スーツでアメヤマに！
『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の主人公にして、後に伝説の傭兵"BIGBOSS"と呼ばれる男、ネイキッド・スネークがアメイジング・ヤマグチに登場。
全身の可動は潜入アクションを表現できるよう調整。付属する銃器、ナイフの構えや、匍匐姿勢などもリアルに決めることができます。無精ヒゲを生やした無骨な表情のフェイスには、眼球可動ギミックを内蔵。
敵の頭上に出る「！」マークや、マップに隠されているケロタン、愛用のダンボールなどのユニークなアイテムも付属して、ゲーム中の様々なシーンをお楽しみいただけます！
※海洋堂直営店でのご予約には特典として、「眼帯付き顔」が付属します。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ ネイキッド・スネーク スニーキングスーツ Ver.（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約160mm
●オプションパーツ
・オプションハンドパーツ x 8
・ナイフ x 1
・ナイフ用鞘 x 1
・ハンドガン x 1
・ハンドガン（サプレッサー付き） x 1
・ハンドガンのホルスター x 1
・双眼鏡 x 1
・ライフル x 1
・ケロタン x 1
・「！」マーク x 1
・ダンボール x 1
・ディスプレイスタンド x 1
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・眼帯付き顔 x 1
●原型制作：山口勝久
●希望小売価格 ：12,100円（税込）
●発売：2027年2月予定
(C)Konami Digital Entertainment
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「眼帯付き顔」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr112
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr
事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
【一般の方向けのお問い合わせ先】
お問い合わせフォーム
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSD8KNalCg3YgUP7_ujG2EgBXCHmc5Or-G9qFFzL_CilHboA/viewform?usp=header