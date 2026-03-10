外国人ドライバー採用最前線×DX 運送経営セミナーに 船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが登壇します｜2026年3月12日(木)開催｜株式会社ロジ勤怠システムが主催

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本 直行、以下「船井総研SC」）は、2026年3月12日（木）に株式会社ロジ勤怠システムが主催する「人手不足に立ち向かう 外国人ドライバー採用最前線×DX 運送経営セミナー」へ、弊社コンサルタントの三村 信明が登壇することをお知らせいたします 。

↓ 詳細・申込みはコチラ

https://sc.funaisoken.co.jp/ninushi/news/20260312-logikin-com/

■ セミナー開催の背景と目的

運送業界における深刻な人手不足（2024年問題）に対し、多くの経営者が次の一手を模索しています 。本セミナーでは、新たな人材確保の選択肢として注目される「特定技能外国人ドライバー」の最新動向と、デジタルトランスフォーメーション（DX）による管理業務の効率化について、現場のリアルな状況を交えて解説いたします 。 外国人ドライバー採用を無理に勧めるのではなく、自社にとって真に有効な選択肢となるかを冷静に判断するための材料を提供することを目的としています 。

■ プログラムの概要

特定技能外国人ドライバーの「今」

フィリピン・インドネシアを中心に、制度の最新動向と現場で発生している課題を整理します 。

DXで変わる労務・点呼・管理業務

「IT点呼キーパー」と「勤怠ドライバー」の連携事例をもとに、法令遵守を維持しながら管理負担を軽減する具体的な手法を紹介します 。

経営視点での人材戦略

人材採用を単なるコストではなく、中長期的な経営戦略としてどう位置づけるべきかを整理します 。

■ 登壇講師（敬称略）

有限会社弁天 代表取締役 黒川 進

株式会社YSタレント 代表取締役 前田 智之

テレニシ株式会社 田中 壮史

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング 三村 信明

株式会社ＮＴＳロジ 代表取締役 笠原 史久

株式会社梅里物流サービス 代表取締役 中田 剛

■ 開催概要

日時： 2026年3月12日(木) 14:00～17:00

会場： 東京都新宿区四谷3-1-8 東京都トラック総合会館4F会議室 （オンラインでの同時配信あり）

定員： 現地参加50名 ／ オンライン200名

参加費用： 無料

対象： 運送・物流会社の経営者、管理職の皆様

主催： 株式会社ロジ勤怠システム

※本セミナーの内容は、2026年3月時点の情報に基づくものであり、将来の成果を確約するものではありません。 ※文中に記載されている「Zoom」は、Zoom Video Communications, Inc.の商標または登録商標です 。

会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/