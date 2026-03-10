韓国コスメ口コミ1000万件突破、投稿者の6割は20～30代女性　Kビューティー情報プラットフォーム「화해（ファヘ）」

Hwahae Global Inc.

韓国最大のビューティープラットフォーム「화해（ファヘ）」（運営：㈜화해글로벌、共同代表：イ・ウン、キム・キョンイル）は、累計口コミ投稿数が1000万件を突破したと発表した。投稿者数は387万人に達し、これは韓国の20～30代女性の約60%に相当する規模となる。

「1件あたり180字」、SNSの最大10倍の情報量 過去12年間に蓄積された口コミの総文字数は約18億字。1件あたりの平均文字数は約180字で、短文中心のSNSや他の口コミサービスと比較して最大10倍の情報量を持つ記述式レビューが特徴だ。 閲覧ユーザー数は556万人。「いいね」機能を利用したユーザーは192万人、「参考になった」は50万人と、ユーザー同士の活発なインタラクションも確認されている。

日本市場での差別化 「韓国人のリアル体験談」への需要 日本国内の大手コマースサイトやコスメ情報プラットフォームでも韓国コスメのレビューは閲覧できるが、その多くは日本人ユーザーによるものか、掲載製品が限定的なケースが多い。 ファヘは、韓国の実消費者387万人が自身の肌タイプや悩みをもとに投稿した1000万件の詳細な口コミを保有しており、成分・使用感・効果に関する「韓国人によるリアルな評価」を幅広く・深く確認できる点が競合との明確な差異となっている。 また同プラットフォームのランキングは、売上や販売数ではなく実ユーザーのレビュー評価をもとに算出される仕組みを採用。広告やプロモーションの影響を受けないため、製品選びの信頼性の高い指標として機能している。

グローバル展開も急加速 約1年でMAU100万人を突破 2025年初頭にローンチしたグローバルWebサービスは、2026年2月時点で月間アクティブユーザー（MAU）100万人を突破。約1年での達成となる。主要流入国は▲米国▲日本▲中国▲ベトナム▲カナダで、Kビューティー需要の高いこれらの国が全訪問者の82%以上を占めている。月平均の製品閲覧数は約40万件を記録しており、訪問者5人に1人が製品詳細ページを確認するなど、実際の購買検討段階へとつながっていることが示されている。韓国人消費者の生の体験談を通じてKビューティー製品を探したいという、グローバルな需要の高まりを示す結果となった。

口コミの信頼性を担保する「クリーンレビュー」ポリシー 口コミの質を支えているのが、同社独自開発のアルゴリズムによる不正検知システムだ。意図的な操作や不審な投稿パターンを精緻に識別・審査し、実使用者の信頼性の高い口コミのみを提供する体制を整えている。 2017年からはレビュー活動に対するポイント還元制度も導入。現在までの累計付与額は約26億5000万ウォン（約28億円相当）に達している。

1000万件突破記念 日本向けX（旧Twitter）フォローイベントを実施 今回の節目を記念し、3月10日より公式X（旧Twitter）アカウントにてフォローイベントを開始する。参加方法などの詳細は、イベント開始日に公式Xアカウントにて公開予定。

イ・ウン代表は「ユーザーお一人おひとりの誠実な体験の積み重ねが、韓国最大規模となる1000万件のビューティーレビューデータベースを作り上げた。この膨大な韓国人のリアル口コミが、日本をはじめとする海外の消費者がKビューティー製品を選ぶ際の最も信頼できる基準となれるよう、グローバルビューティープラットフォームとしての役割をさらに拡大していく」とコメントした。

【会社概要】

社名：Hwahae Global Inc.

共同代表：イ・ウン、キム・キョンイル

事業内容：Kビューティー情報・口コミプラットフォーム「화해（ファヘ）」の運営

グローバルWeb：https://hwahae.com