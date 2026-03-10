第二種電気工事士の資格学習をAI出題と全問イラスト図解で圧倒的に効率化！【完全無料・広告なし】スマホアプリ「テニショク」をリリース

株式会社YASHIO

「Japan Qualityの技術を、世界の課題解決策へ。」をミッションに掲げ、AI/DX支援事業およびグローバル展開を行う株式会社YASHIO（本社：東京都中央区、代表取締役：正盛 崇稔）は、第二種電気工事士の資格取得を目指すユーザーに向け、完全無料・広告一切なしで利用できるiOS・Android対応の資格学習アプリ「テニショク」をリリースいたしました。

電気設備工事に特化したダイレクトスカウトサービス「テニショク」と合わせて、資格の「学習」から取得後の「就職・キャリア形成」まで、職人のキャリアを一気通貫でサポートいたします。

■ アプリのダウンロード（完全無料）

https://apps.apple.com/jp/app/テニショク

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tenisyoku

■ 開発の背景と想い：元・現場職人だからこそ見えた「学習環境」の課題

本アプリは、代表でありソフトウェアエンジニアである正盛自身の「現場職人としての実務経験」と「資格勉強時の苦労」の原体験から生まれました。

代表自身が第二種電気工事士の資格勉強を進めていた時、学習を効率よく進めていく為に有用なアプリがないか探していましたが、「問題は豊富だが解説が分かり辛い」「広告が多く途中で学習の集中が削がれてしまう」「UIがレガシーで使いづらい」といった課題があることに気がつきました。

電気は私たちの生活に欠かせない極めて重要なインフラの一つですが、現在、人材不足によるインフラ維持が大きな社会課題となっています。このような時代に電気工事士を志す方々が、できるだけ無駄な労力をかけずスムーズにスキル習得ができるよう、その一助になりたいという想いから本アプリを開発いたしました。

■ 学習アプリ「テニショク」の5つの特徴

広告なしでサクサク動く、モダンなUIの快適な学習環境を提供し、資格取得を目指すユーザーがストレスなく効率的に学習を進められるよう設計されています。

1. 完全無料 ＆ 広告一切なし

アプリ内の全機能、全過去問が無料で利用可能です。煩わしい広告表示も一切ないため、スキマ時間でもストレスなく学習に集中できます。

2. 全問「イラスト・画像」の丁寧な解説付き

電気工事士の学習でつまずきやすい専門用語や配線図も、豊富なイラストと画像で直感的に理解できるよう解説。テキストを読むだけでは分かりにくかったポイントも、すんなり頭に入ります。初心者や独学の方でも着実に理解を深められます。

3. AI「おまかせ出題」で超・効率学習

AIがあなたの学習履歴から苦手な箇所を自動で分析！さらに人間の記憶の仕組み（忘却曲線）に基づき、最適なタイミングで復習問題を提案します。自分で学習計画を立てなくても、アプリの案内に従って学習を進めるだけで、自然と苦手が克服され知識が定着します。

4. 過去5年分以上の充実した過去問

第二種電気工事士の出題範囲を網羅した、たっぷりの過去問を収録。最新の出題傾向をしっかりカバーし、本番試験に強い実践力を身につけることができます。

5. 資格取得後の「転職相談」もサポート

資格を取って終わりではありません！当アプリでは、電気工事士としてのキャリアアップや転職に関するご相談にも対応。学習から就業までを一貫してサポートします。

◆ こんな方におすすめです ◆

- 課金や広告のストレスなく、完全無料で学習したい方- 最短で効率よく第二種電気工事士の学科試験（筆記試験）に合格したい方- 参考書の文字ばかりの解説に挫折してしまった方- 通勤・通学中のスマホを使ったスキマ時間を有効活用したい方- 最新のAIテクノロジーを使って、無駄なくスマートに勉強したい方- 資格取得後の就職や転職も見据えている方

まずは無料でダウンロードして、第二種電気工事士合格への第一歩を踏み出しましょう！

■ 資格取得後のキャリアを支援する「テニショク」について

当社では、資格取得に向けた「学習支援」だけでなく、資格取得後の「キャリア形成」においても職人に寄り添うため、電気設備工事職人に特化したダイレクトスカウトサービス「テニショク」を提供しています。

従来の求人サービスでは最大公約数の情報しか載っておらず、「求人情報だと条件が分かり辛い」「面接に行かないと細かい条件が分からない」「面接に行くのは時間も労力もかかる」「初っ端から条件が合わずがっかりする」「結局、今の仕事に不満があっても行動を起こせていない」といった課題があり、日々多忙を極める職人の方々の転職活動を難しくしていました。

「テニショク」は、『自分で探さない待つだけの転職サービス』をコンセプトに、希望条件を伝えて待つだけで転職オファーが届く新しい職探しの体験を提供し、多忙な職人の方々でも希望の条件での転職を実現しています。

・テニショク URL： https://tenisyoku.com

■ 代表取締役 正盛崇稔 のコメント

「私はかつてヘルメットを被り、汗を流して現場で働いていました。現在はPCに向かいコードを書いています。この2つの世界を行き来した私だからこそ、現場とITの架け橋になれると確信しています。『テニショク』を通じて、日本のインフラを支える職人の方々が、より輝ける環境を作ってまいります」

■ 株式会社YASHIOについて

「Japan Qualityの技術を、世界の課題解決策へ。」をコンセプトとし、IT技術を駆使して持続可能な社会を実現することを目的に、企業へITサービスを提供しています。

2015年の創業以来、多種多様のWebアプリケーションの作成や、クライアントのDX支援やAIの導入事業を展開。2022年には、現地でのITサービスの提供、ソフトウェアエンジニアの育成などを目的にアフリカのケニアへ事業をグローバル展開。ソフトウェア特許登録済み。

■ サービス概要

サービス名：テニショク（第二種電気工事士 資格・過去問学習アプリ）

利用料金：完全無料（広告なし）

対応OS：iOS / Android

・iOS版 URL： https://apps.apple.com/jp/app/テニショク

・Android版 URL： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tenisyoku

主な機能：第二種電気工事士の資格試験対策コンテンツの提供、AIおまかせ出題、転職相談サポート

（関連サービス）

サービス名：テニショク｜TENISYOKU

URL： https://tenisyoku.com

サービス名：テニショクメディア｜電気工事士関する情報メディア

URL： https://tenisyoku.com/media

サービス名：テニショク図鑑

URL： https://faq.tenisyoku.com

■ 会社概要

会社名： 株式会社YASHIO（ https://yashio-corp.com ）

設立： 2015年9月15日

代表者： 代表取締役 正盛 崇稔

所在地： 〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目13番16号 銀座Wallビル UCF5階

資本金：17,800,000円

事業内容：ITソリューション事業・AI/DX支援事業・電気設備工事専門のダイレクトスカウトサービス「テニショク｜TENISYOKU」などの運営

グループ企業：YASHIO KENYA Ltd. ( https://kenya.yashio-corp.com )