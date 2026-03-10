【第１０回】横浜の街を“丸ごと花でジャック”『ガーデンネックレス横浜２０２６』３月１９日（木）開幕

株式会社 タヒチプロモーション

横浜市は、横浜の街を舞台に美しい花と緑をネックレスのようにつなぐ春の一大イベント「ガーデンネックレス横浜2026」を3月19日(木)※から開幕します。

10年目の節目を迎える当イベントは、市内最大級10,000平方メートル の大花壇での「GREEN×EXPO 2027」1年前企画や、新スポットでの演出など、例年以上にスケールアップした街と花の景観をお届けします。 ※一年後の2027年3月19日は、「GREEN×EXPO 2027」の開幕日です。

山下公園の枝垂れサクラ汽車道のサクラ2026年のみどころポイント

・ “サクラ“から始まる、市内各所をつなぐ“ネックレス型”回遊演出

・ 20万本の花が描く「朝焼けの絶景」：里山ガーデン

・【新スポット】横浜の新施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」とのコラボ企画

・【日本最大級】GWの目玉「横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル」

【ガーデンネックレス横浜2026 開催概要】

主催：横浜市／ 運営主体：ガーデンネックレス横浜実行委員会

開催期間：3月19日（木）～6月14日（日）（88日間）

会場１.【みなとエリア】（都心臨海部）

＜場 所＞山下公園/港の見える丘公園/日本大通り/横浜公園/新港中央広場など

会場２.【里山ガーデン】会場（イベント名：里山ガーデンフェスタ）

＜期 間＞3月19日（木）～5月6日（水）（49日間）

＜場 所＞よこはま動物園ズーラシア隣接（横浜市旭区上白根町1425-4）

問合せ先：ハローダイヤル050-5548-8686

（9時～20時/6月10日まで）

公式ホームページ：

https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/

ガーデンネックレス横浜 公式サイト

＜見どころポイント詳細：サクラ→チューリップ→バラの“花リレー”＞

◼︎みなとエリア（都心臨海部）

◎サクラ 時期：開催直後3月下旬～4月上旬

元町公園さくら通り- さくら通り： 桜木町駅から横浜ランドマークタワー、パシフィコ横浜へと続く約500mに渡る桜並木。淡紅色のソメイヨシノが毎年花を咲かせ、みなとみらいの風景と桜並木が圧巻です。- 運河と横浜ランドマークタワーや大観覧車を眺めながら、散策できる汽車道等にも桜が咲き誇ります。

◎チューリップ 時期：4月上旬～4月中旬

横浜公園- 横浜公園：色鮮やかな約10万本のチューリップが春を彩ります。- 日本大通り（横浜公園から横浜港へ続く400m）：チューリップの花回廊を楽しめます。

◎バラ 時期：5月上旬～5月下旬

「GREEN×EXPO 2027」1年前カウントダウン企画

海の見える丘公園「イングリッシュローズの庭」山下公園- 山下公園：約160品種、1,900株のバラの競演が港の風景と楽しめる「未来のバラ園」- 港の見える丘公園：「イングリッシュローズの庭」「バラとカスケードの庭」、「香りの庭」などの洋館を背景に約470品種、1,900株（3エリア合計）の色とりどりのバラの鑑賞や香りを楽しむことができます。- 見頃にあわせて開催される“バラ”を主役に街ごとバラ一色【横浜ローズウィーク】

◼︎「GREEN×EXPO 2027」1年前カウントダウン展示 里山ガーデン（里山ガーデンフェスタ）

＜期 間＞3月19日(木）～5月6日(水)

＜場 所＞よこはま動物園ズーラシア隣接（横浜市旭区上白根町1425-4）

約150品種20万本の多種多様な花々と約150本のサクラが楽しめる横浜市内最大級、約10,000平方メートル の大花壇。今年のテーマは、「GREEN×EXPO 2027 1年前の幕開け～朝焼け色に染まる春の里山で～」。「GREEN×EXPO 2027」まで1年となる節目に合わせ、“朝焼けの空”をイメージした花壇デザインで、未来への期待感を表現します。

※会場内で使用する花苗の９割以上が横浜市内産（協力：横浜農業協同組合）

新スポットとのコラボなど、街全体の企画も展開

里山ガーデン(2025年４月の様子）

◼︎ワンダリア横浜とのコラボ企画

ガーデンネックレス横浜では、商業施設や観光スポットと連携した特別企画も展開します。

新たにオープンする没入型体験施設「ワンダリア横浜」とのコラボレーションでは、春限定メニューとして「桜マシマシ！春のクリームソーダ」を販売。花と街歩き、グルメとともに楽しめる企画を展開します。（販売期間：4月１日（水）～6月30日（火））

桜マシマシ！春のクリームソーダ

◼︎横浜ローズウィーク

＜期 間＞5月2日(土)～6月2日(火)

＜場 所＞山下公園/港の見える丘公園/山手イタリア山庭園/アメリカ山公園/横浜イングリッシュガーデン/八景島バラ園ほか

横浜市のシンボルの花「バラ」の見頃に合わせて、横浜が「バラの街」へと変貌します。スイーツ、カクテル、ショッピングなど、歴史ある街並みや港の風景とともに、“バラ”を楽しむ「バラの街歩き」期間です。

日本最大級の園芸イベント【横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026】

◼︎【横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル2026】

来場者数3.5万人を見込む、日本最大級の園芸イベントです。

豪華ゲストの登壇：三上真史氏、森泉氏、村雨辰剛氏、吉谷桂子氏など園芸界を代表する著名人のステージイベントを予定。

＜期 間＞ 5月2日(土)～5月4日(月・祝) 10:00～17:00

＜場 所＞ パシフィコ横浜 展示ホール A・B （横浜市西区みなとみらい1丁目1－1）

＜入場料＞前売券：1,600円 当日券：2,000円 中学生以下無料 （※価格は税込）

横浜フラワー＆ガーデンフェスティバル公式サイト