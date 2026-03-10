【セミナー動画配信のお知らせ】「あなたにとって、AIの進化は望ましいものですか？」

株式会社インディードリクルートパートナーズ

株式会社インディードリクルートパートナーズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健、以下IRP）は、「あなたにとって、AIの進化は望ましいものですか？」をテーマにセミナーを開催いたしました。

このたび、セミナーの内容をまとめた動画、および資料をご用意いたしましたので、お知らせいたします。

■セミナー概要

IRPが実施した、日本と海外主要国の就業者を対象とした生成AIの普及をはじめとする経済社会の変化を巡る意識調査を通じ、今後の労働市場の展望について解説しました。

本セミナーでは「AIの進化を就業者はどう捉えているのか」という点に着目し、その背景を探ります。日本で見られるネガティブな反応は、諸外国と異なり雇用不安と結びついている点が特徴です。背景には、AIによる雇用代替への不安というよりも、日本固有の構造的課題がある可能性が示唆されています。

■話者

株式会社インディードリクルートパートナーズ 特任研究員 高田 悠矢

■セミナー動画および資料

「あなたにとって、AIの進化は望ましいものですか？」

■動画

フルバージョン（約40分）：https://youtu.be/_888aHE9Ywg

ダイジェスト （約15分）：https://youtu.be/83u9n3h2XB0

■資料

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/wp-content/uploads/2026/03/20260310_RKf7hk_02.pdf

▼インディードリクルートパートナーズについて

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/

▼本件に関するお問い合わせ先

https://www.indeedrecruit-partners.co.jp/support/form