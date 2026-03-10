高校生は出かける何分前に起きる？ 準備の中で時間をかけているものとは？【高校生調査】

男子より女子の方が早く起床する傾向！ 家を出発するまでに何に時間をかけているのか！

忙しい朝の時間。平日学校に行くまでの間、高校生は自宅や寮でどのように過ごしているのでしょうか？

YTJPでは全国の高校生を対象に、平日学校に行く際は出発の何分前に起床するか、また何に時間をかけているかについて、アンケートを実施しました。

まず、「家や寮を出発する何分前に起床するか」については下記の通りです。

男女共通で最も多かったのは、“31分～1時間前”。

“10分未満～1時間前”で起床する高校生は、男子は67.8％、女子は55.9％でした。

一方、 “1時間1分～2時間前”に起床する高校生は、男子は27.6%、女子は39.5%であり、女子の方が男子より早く起床する傾向であることがわかりました。

次に、「家や寮を出発するまでの間で時間をかけること」は下記の通りです。

男子で最も多かったのは、“朝食を食べる”で51.8％。女子は2番目に多く、43.5％でした。

女子で最も多かったのは、“髪を整える”で66.0%。男子は2番目に多く、27.2％。

女子は、3番目に“メイクをする”が入っており、身だしなみを整えることに時間をかける高校生が多いことがわかりました。

男子の3番目は“歯磨きをする”という結果になりました。

■調査概要

調査方法：

Googleフォームにて入力

調査期間：2026年1月13日（火）～2026年1月27日（火）

対象者： YTJP参加校の高校生

回答者男女内訳：男子983名、女子1,088名 計2,071名

【YOUTH TIME JAPAN projectとは？】

全国の高校の放送部・生徒会を中心としたクラブ・委員会ネットワーク。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象とした、 様々なプログラムを提供しています。自社メディアYTJP webでは、全国の高校生約1,000人を対象にしたアンケート結果を発表する“高校生調査”をはじめ、高校生の活動の様子をレポートする“全国高校生NEWS”など、高校生にまつわるさまざまな情報を発信しています。

＜主なプログラム内容＞

・学校内設置のフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』（年8回発行）を全国約2,100校に配布

・校内放送支援として、楽曲・プロモーション情報を収録したCDを全国約650校に配布

・商品・ノベルティの学内サンプリング

・高校生向けキャンペーンのポスター・チラシ提供

