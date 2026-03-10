HORIBAグループ初の豪州拠点を設立し、Australian Scientific社を買収

株式会社堀場製作所

株式会社堀場製作所（本社：京都市南区、代表取締役社長 足立 正之）は、2026年2月2日、HORIBAグループ初となるオーストラリアの現地法人 HORIBA Australia Pty Ltd（以下、ホリバ・オーストラリア社）を設立しました。また、事業の早期立ち上げと拡大に向け、ニューサウスウェールズ州に拠点を置く水質関連の分析・計測機器を販売するAustralian Scientific Pty. Limited（以下、ASPL社）の同社事業を2026年3月9日付で買収することに合意しました。買収完了は2026年4月中を見込んでいます。

現地法人設立と本買収により、ASPL社が40年以上にわたり築いてきた約100社との販売ネットワークを含む現地の事業基盤を獲得し、提案から導入、アフターサービスまでを一貫して対応するビジネスモデルを構築します。これまで同社を通じて展開してきたラボ向けの水質計測機器に加え、資源・エネルギー関連の産業プロセス分野、大学・研究機関など、幅広い領域に向けてHORIBAのソリューションを提供します。

左から、ASPL社 Director Anthony Fincher氏、堀場製作所 代表取締役社長 足立 正之、ASPL社 Director Leslie Sherwood氏

【買収の背景】

オーストラリアは世界有数の資源国であり、資源・エネルギー関連をはじめとするさまざまな分野で分析・計測ニーズが拡大しています。さらに、大学・研究機関への投資も活発で、アカデミアを起点とした技術開発や市場の広がりが期待されています。

HORIBAは、こうした市場環境を踏まえ、これまで代理店を通じた販売を中心としながら、提案力およびサービス体制を強化し、中長期的な成長を図る方策を検討してきました。

現地に根差した事業基盤と販売体制を持つASPL社を買収することで、お客様の課題やニーズに即した迅速な提案から機器導入後の継続的なサポートまで、一貫した対応を可能にします。

【ビジネスの特徴と狙い】

ASPL社は、水質関連の機器や試薬を扱う販売代理店として、長年にわたりHORIBAの水質計測機器を提供してきたパートナーであり、オーストラリアにおける主要な企業や大学・研究機関など約100社との販売ネットワークを有しています。

こうしたASPL社の強みとHORIBAが培ってきた高度な技術力を組み合わせることで、水質計測分野にとどまらず、産業プロセスの効率化に貢献するモニタリングシステムおよび、ライフサイエンスやマテリアルサイエンスなど多様な研究開発を加速させる先端ソリューションを提供します。さらに、産学連携や企業間連携の推進にも注力し、社会課題の解決に貢献する新たなシナジーの創出をめざします。

【ASPL社の会社概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/103757/table/41_1_1471c4053d420f49a88669548aff6f71.jpg?v=202603110151 ]

【ホリバ・オーストラリア社の会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/103757/table/41_2_0db142a9370daca080062026bca506e9.jpg?v=202603110151 ]