【4月2日開催】利益と人心を両立させる判断! 「5方良し経営セミナー」を開催
■概要
株式会社ルミッションは、中小企業経営者向けに「5方良し経営」の考え方を解説する
オンラインセミナーを開催します。
本セミナーでは、企業の利益だけを追うのではなく、
・会社
・従業員
・顧客
・世間
・次世代
の五つの視点を同時に満たす経営判断の考え方について解説します。
売上拡大だけでは企業は持続しません。
社員の納得感、顧客の信頼、社会との関係性を含めた経営判断が、長期的な企業成長を支えます。
本セミナーでは、中小企業経営の現場で起きている課題を整理しながら、利益と人心を両立させる経営判断の考え方を紹介します。
■開催概要
開催日：2026年4月2日（木）13～15時
開催形式：オンライン開催
対象：中小企業・成長企業の経営者、役員
参加費：無料
■なぜ今、「5方良し経営」が必要なのか
多くの中小企業では、
・利益を優先すると社員の不満が増える
・理念を重視すると利益が出ない
・採用しても人が定着しない
・顧客対応が担当者によって変わる
といった課題が見られます。
これらの問題の背景には、経営判断の基準が整理されていないことがあります。
企業が持続的に成長するためには、利益だけではなく、
・社員の納得
・顧客価値
・社会的信頼
を含めた判断が必要になります。
そこで同社では、企業経営を五つの視点から整理する「5方良し経営」の考え方を提唱しています。
■セミナー内容（一部）
・利益と組織を同時に整える経営の考え方
・理念を経営判断に活かす方法
・社員が主体的に動く組織づくり
・中小企業が成長するための経営の順番
中小企業経営者が日々直面する意思決定の悩みを整理し、実務に活かせる視点を紹介します。
■「社長の分身」という支援サービスとの関係
同社では、経営者の判断基準を整理し、組織で共有できる形にする支援として
「社長の分身」というサービスを提供しています。
経営者の経験や感覚に依存している意思決定を整理し、
組織で再現できる判断軸として言語化することで、
社長依存の経営から自走する組織づくりを支援します。
■このような方におすすめ
・利益と社員満足を両立させたい
・理念を経営判断に活かしたい
・社員が主体的に動く組織をつくりたい
・中長期的な企業成長を考えている
・経営判断の基準を整理したい
中小企業経営者や経営幹部の方におすすめの内容です
■会社概要
会社名：株式会社ルミッション
所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F
公式サイト：https://lumission.world/jp/
お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact