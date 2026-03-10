3/13(金)、フランス、イタリア自動車メーカーの認定中古車「SPOTiCAR」の新拠店が、愛知県東郷町「オートプラネット名古屋」内にオープン。
東海地区を中心に約40店舗の輸入車正規販売ディーラーを展開している株式会社ホワイトハウス(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：木村 文夫)は、愛知県東郷町にある日本最大規模の輸入・国産中古車展示場「オートプラネット名古屋」内に、フランスの輸入車メーカー：プジョー、シトロエン、DS、イタリアの自動車メーカー：フィアット、アバルト、アルファ ロメオの６ブランドの認定中古車を取り扱う「SPOTiCARセンター」をオープンいたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115884/table/46_1_3b9fde665985a6adee3a365891db27c6.jpg?v=202603110151 ]
オープンする拠店は以下のとおり。
・プジョー東郷SPOTiCARセンター
・シトロエン東郷SPOTiCARセンター
・DS東郷SPOTiCARセンター
・フィアット/アバルト東郷SPOTiCARセンター
・アルファ ロメオ東郷SPOTiCARセンター
これにより複数メーカーの上質な認定中古車を1か所で比較・購入できる拠店となります。
オートプラネット名古屋とは？
株式会社ホワイトハウスが運営する日本最大級の屋内型輸入中古車販売店で、輸入中古車以外にも、国産中古車、輸入モーターサイクル、キャンピングカー、オフロードバギーといった様々なモビリティを常時250台以上展示・販売。防災関連アイテムの販売やカフェも併設されており、年中快適な屋内環境でゆっくりと自動車をご覧いただけるショールームです。
大型指定工場も併設しており、車検・整備・板金塗装・コーティングまで対応しています。 愛知県内はもちろん、県外からのご購入やご納車にも対応。中古車のご購入だけでなく、メンテナンス、自動車保険、買取もご案内しております。
広々とした敷地に駐車場も多数
販売車両は屋内でご覧いただけます
輸入モーターサイクルも販売
指定工場を併設、メンテナンスや点検・車検にも対応
【ホワイトハウスグループの事業内容】
わたしたちホワイトハウスグループは、名古屋をはじめ東海地区に40店舗以上広がるネットワークで、日々お客様に世界のクルマ・バイクをお届けしております。
■輸入車正規販売店：プジョー／シトロエン／DS Automobiles／BMW／MINI／VOLVO／アウディ／フィアット／アルファ ロメオ／アバルト／ランドローバー／ケーターハム／ポラリスORV／Hyundai／FIAT Professional
■本田技研工業株式会社製品の販売
■輸入二輪車正規販売店：トライアンフ／DUCATI／インディアンモーターサイクル
■キャンピングカー事業、オートプラネット事業 及びこれらに付随する部品・用品の販売／修理／保険事業等
■POLARISオフロードビークル 総販売元
■ドライブレコーダー『Smart Reco』の開発／製造／販売事業
■高性能・高機能バッテリーチャージャー『CTEK』日本販売店
■使い道は無限大！ドーム型DIYハウス『EZDOME HOUSE』開発／製造／販売事業
■革新的消火器具『ファイヤーショーカスティック』日本総代理店
≪ 企業概要 ≫
社名 ： 株式会社ホワイトハウス
所在地： 愛知県名古屋市名東区本郷3-139 ホワイトハウスビル
URL ： http://www.whitehouse.co.jp/