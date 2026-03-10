株式会社ユーラスエナジーホールディングス

株式会社ユーラスエナジーホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：諏訪部 哲也、以下「当社」）のグループ会社である合同会社ユーラスエナジー野辺地（本社：青森県上北郡野辺地町）は、青森県上北郡野辺地町にて運営している「ユーラス野辺地ウインドファーム（連系容量：50,000kW）」のリプレース（建て替え）工事を、2026年3月10日より開始しました。

2008年2月に営業運転を開始した同発電所は、運転開始から約18年が経過し高経年化が進んだことにより、設備の全面的な更新のため2026年3月に営業運転を終了します。

今般のリプレース工事では、営業運転を終了したガメサ・エオリカ社製の風力発電機25基（単機出力：2,000kW）を撤去し、シーメンス・エナジー社製の風力発電機12基（単機出力：4,300kW）へ建て替えます。風力発電機の大型化と集約化により、リプレース前と比べて発電量の増加とメンテナンス効率の向上が期待されます。

営業運転開始は2029年4月を予定しており、一般家庭約24,000世帯の消費電力に相当する電力を供給するとともに、年間約49,000トンのCO2削減効果が見込まれます※。引き続き豊かな風資源を有効活用して地域の活性化に寄与します。

当社グループは今後も「クリーンエネルギーの普及・拡大を通じ、地球環境保全の一翼を担う。」という企業理念と「地域とともに発展し、社会から信頼される企業」という企業ビジョンのもと、引き続き風力発電の更なる拡大に取り組み、地球環境保全ならびに持続可能な社会づくりに貢献してまいります。

※東北電力株式会社のCO2排出係数（2024年度）より算定。

【発電所の概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135262/table/54_1_be7abc69086f659dca592593f5ed185b.jpg?v=202603110351 ]