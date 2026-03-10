【不安定相場で光るモノポリー企業】市場変動に左右されない長期優位性を対談形式で解説

アイザワ証券グループ株式会社

アイザワ証券株式会社（本社所在地：東京都港区、代表取締役社長：藍澤 卓弥、以下「当社」）は、2026年３月29日（日）にモノポリー企業の特徴と高い安定性について解説するWebセミナー（以下「本セミナー」）を開催いたします。

2026年の金融市場はAI・半導体関連の伸長を背景に堅調に始まりました。一方で転換点への警戒感は強く、急変動が起きやすい状況が続いています。グリーンランド問題やFRB議長指名の前後には、株式だけでなく米国債や金も大きく揺れました。

そこで注目されるのが「モノポリー企業」です。モノポリー企業とは公共サービスや交通・輸送サービス、社会サービスなどの公益性の高い事業を展開する企業で、国・地域がライフラインの安定的な供給を目指し、法律や規制で独占的な事業展開が認められています。モノポリー企業は日本を除く世界の上場企業のうち0.7％の350社のみが該当します。

また、モノポリー企業は一定の地域で独占的に事業を行うことが認められていることから、収益の安定性と持続性が期待されます。価格決定力や参入障壁の高さにより、長期的な競争優位性を維持しやすく、継続的なキャッシュフローを確保できる点が大きな魅力です。

本セミナーには、長年ファンド・マネージャーとして機関投資家向けの運用業務に従事し、現在はノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社（所在地：東京都港区）の代表取締役社長を務める小諸直人氏をお招きします。同社は「東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド」の実質的な運用を担当しているマゼラン・アセット・マネジメント・リミテッド（所在地：オーストラリア）の日本における窓口を担当しており、当社事業推進部のストラテジストである河西幸弘による対談形式で当ファンドの魅力と安定資産への分散投資についてお伝えします。

セミナー概要

セミナーのお申込はこちら :https://aizawa.seminarone.com/20260329/event/セミナー名

白熱対談！“ゴールド”に次ぐ、第三の安定資産

世界の『独占・公益ビジネス』への分散投資～『東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド』～

日程

2026年３月29日(日) 10：00～11：30

開催形式

Web開催（ZOOM）

参加費

無料

※アイザワ証券の口座の有無に関わらずどなたでもご参加いただけます

登壇者

小諸 直人（こもろ なおと）氏

ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ株式会社

代表取締役社長

2001年4月、みずほ信託銀行入社。ファンド・マネジャーとして、公的年金、企業年金を中心とする機関投資家向けの運用業務に従事。

2007年9月よりノーザン・トラスト在籍、2010年10月に拠点を英国に移し、ファンド・マネジャーとして、欧州や中東の公的年金、企業年金、政府系ファンド、そして中央銀行を中心とする機関投資家向けの運用業務に従事。2014年9月より日本拠点にて新商品開発、営業、顧客サービス業務に従事し、「世界中から優良な運用会社」を日本へ導入することに注力、2024年6月より現職。

河西 幸弘（かわにし ゆきひろ）

アイザワ証券株式会社

事業推進部 プロモーション課

ストラテジスト

国内大手の証券・保険会社において、リテール、事業法人、機関投資家等への金融商品の営業を、大手運用会社では15年に渡りRM（リレーション・マネジメント）等を経験。その間、証券アナリスト（CMA)、日本FP協会（CFP）、1級FP技能士等の資格を取得。

そして、2021年4月、アイザワ証券入社。金融商品部において投資信託や債券等のストラテジックな商品提案を推進する一方、難解な金融市場の「分かりやすい」解説に挑む。

