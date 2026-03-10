フォーティエンス、「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」の2部門に選出

フォーティエンスコンサルティング株式会社

NTTデータグループのフォーティエンスコンサルティング株式会社（旧社名：株式会社クニエ、本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山口 重樹、以下フォーティエンス）は、2026年3月10日、SAPジャパン株式会社（代表取締役社長：鈴木 洋史、本社：東京都千代田区、以下SAP）が主催する「SAP Japan Partner Kick-Off Meeting 2026」にて発表された「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026」において、「SAP Project Excellence」および「SAP(R) Business Technology Platform チャンピオン2026」の2つの部門に選出されました。

なお、SAP Appreciation for Partner Excellence（＊）における当社の選出は12回目となります。

（＊）今年度より名称を変更

【SAP Appreciation for Partner Excellenceについて】

「SAP Appreciation for Partner Excellence」は、SAPビジネスへの貢献度や顧客満足度向上への取り組みなどを踏まえ、各SAPソリューション分野における実績や導入プロジェクトを通じて創出された価値を総合的に評価し、優れた成果を挙げたパートナー企業を選出するプログラムで、本年で第29回目を迎えます。

【選出について】

フォーティエンスは、SAPの戦略に沿ったプロジェクトの推進およびその成果に対する感謝の意として、以下2部門で選出されました。

■SAP Project Excellence- お客様名：株式会社リオ・ホールディングス- プロジェクト名：SAP(R) Cloud ERP導入プロジェクト- 選出理由：本プロジェクトでは、Fit to Standardおよびクリーンコアのコンセプトを徹底し、リオ・ホールディングス全グループに対するSAP Cloud ERPの導入を、わずか約8カ月という短期間で実現しました。グループレポーティングとSAP Cloud ERPの同時稼働を成功させたことは、数あるSAP Cloud ERP導入事例の中でも日本初であり、加えて計画通りかつ当初予算内で完遂したこと、導入後の自走を見据えた運用設計が成された点が高く評価されました。■個人 「SAP Business Technology Platformチャンピオン」

フォーティエンスコンサルティング株式会社

バリューアディドサービス担当 テクノロジーアーキテクト 宇野 泰行

「SAP Business Technology Platform（SAP BTP）チャンピオン」は、SAP BTPを活用した開発・実装プロジェクトを通じて、お客様や社会における新たな価値創出に貢献した者、優れた開発実績や経験をもとに市場やコミュニティにおけるSAP BTP普及に貢献した技術者に授与される称号です。

宇野は今回SAP Project Excellenceにて選出された「SAP Cloud ERP導入プロジェクト」をはじめ、先端プロジェクトにも多く関わっており、ミッションクリティカルな領域における新しいユースケースの取り組みなど多数の実績をあげていることが高く評価されました。

【今後について】

フォーティエンスは今後もSAP Cloud ERPをはじめとするSAP(R) Business Suiteの促進と、その重要なプラットフォームとなるSAP Business Technology Platformの導入、およびビジネスAIやビジネスデータの活用を支援し、お客様のビジネスゴールの達成に向け、継続的に伴走するコンサルティングサービスを提供していきます。

【参考】

2026年3月10日 SAPニュースリリース

「SAP Appreciation for Partner Excellence 2026受賞パートナーを発表」

https://news.sap.com/japan/2026/03/0310_sap-appreciation-for-partner-excellence-2026

＊SAP、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。

＊その他記載されている、会社名、製品名、ロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

【フォーティエンスのエンタープライズソリューション領域における支援について】

フォーティエンスでは、国内外で豊富な導入実績を誇る製造業向けテンプレートを用いたERPの短期・低コスト導入から、SaaSやクラウド、モバイル、ビッグデータなどの最新の情報技術を活用した最先端の情報システム構築、グローバル展開プロジェクトまで、豊富なITコンサルティングのノウハウと高いスキルに加え、世界50超の国・地域に広がるNTTデータグループの強力なグローバルネットワークと幅広い分野における高い技術力を活用し、企業の情報システムのあらゆる側面を幅広くサポートしています。

https://www.fortience.com/solutions/enterprise/

■フォーティエンスコンサルティング株式会社