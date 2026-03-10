キム・ヨンジュン×吉田ユニのコラボレーション写真展『Face to face』を4月29日（水・祝）より麻布台ヒルズギャラリーで開催

株式会社GENEROSITY

韓国を代表するフォトグラファー キム・ヨンジュンと日本を代表するアートディレクター 吉田ユニによる、初のコラボレーション写真展『Face to face』を、2026年４月29日（水・祝）から5月28日（木）の1ヶ月間、麻布台ヒルズギャラリーで開催いたします。

本展は「人間の最も本質的な美しさ」をテーマに、世界を代表する62名の日韓の俳優たちをアートとして記録した壮大なプロジェクトです。「花」をモチーフに吉田ユニがディレクションし、キム・ヨンジュンが彼らを撮り下ろしました。

ともに数々の著名アーティストやブランドのビジュアルを手掛け、国内外で活躍する、韓国のフォトグラファー キム・ヨンジュンと日本のアートディレクター 吉田ユニの初のコラボレーションによって実現した作品たちは、ふたりの美意識と視点が融合し、単なるポートレートを超えた“存在そのものの美”を表現します。

作品のモチーフとなる「花」は、美しさ、儚さ、強さ、再生、感情、生命力など、人間の本質と深く重なる象徴として用いられます。総勢62名に及ぶ日韓のトップ俳優が参加した本プロジェクトでは、彼らの表情、気配、内面を、アートとして永続的に残します。

■作品出演者

後日お知らせいたします

開催概要

『KIM YEONG JUN × YUNI YOSHIDA PHOTO EXHIBITION “Face to face” 』

開催期間：2026年４月29日(水・祝)～5 月28 日(木)

11:00～21:00 ※会期中休館日なし

会場 ：麻布台ヒルズギャラリー(https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/index.html)（東京都港区虎ノ門5-8-1ガーデンプラザA MB階）

入場料 ：（前売・WEB）大人/2,000円 大学生・専門学生/1,300円 中高生/600円 小学生以下/無料

（当日）大人/2,200円 大学生・専門学生/1,500円 中高生/800円 小学生以下/無料

共催 ：KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会

協力 ：ガスアズインターフェイス株式会社、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社、

株式会社GENEROSITY、株式会社博展、株式会社ショウエイ

イベント情報ページ：後日公開いたします

展示概要

日韓のトップ俳優62人が出演者する花をモチーフにしたアート写真作品

チケット販売

販売日時：2026年3月26日（木）予定

販売場所：麻布台ヒルズギャラリー公式サイト(https://www.azabudai-hills.com/azabudaihillsgallery/index.html)、ローソンチケット

《アーティスト情報》

■キム・ヨンジュン KIM YEONG JUN

フォトグラファー。大韓民国ソウル生まれ。31歳でエージェンシーにスカウトされキャリアを始めた。雑誌、広告、アルバムジャケット、映画、ドラマ、ポスターなど多様な分野で活動を続けている。Vogue、Harper's Bazaar、ELLE、Marie Claire、Dazed、Singles、W Korea、GQ、Esquire、Arena Homme+などの主要マガジンで撮影を担当。また、BTS、TWICE、Stray Kidsなどの様々なアーティストのアルバムジャケットやコンサートポスターの撮影も手がける。映画ポスターでは『アジョシ』、『神弓-KAMIYUMI-』、『王になった男』、『エクストリーム・ジョブ』、『ゾンビになってしまった私の娘』などがあり、ドラマポスターでは『涙の女王』、『テプン商事』、『暴君のシェフ』などを撮影した。Levi's、Montblanc、Calvin Klein、Adidas Originals、Reebok、Guessなどの広告ビジュアルでグローバルブランドとコラボレーションした。

■吉田ユニ YUNI YOSHIDA

アートディレクター、グラフィックデザイナー。東京生まれ。女子美術大学卒業後、大貫デザイン入社。宇宙カントリーを経て2007年に独立。広告、CDジャケット、装丁、映像など幅広い分野で活動中。主な仕事にWonjugyo 、エテュセなどのコスメブランドの広告、渡辺直美のドーム公演ビジュアル、『アンナチュラル』、『エルピス』、『しあわせな結婚』などのドラマのポスター、Vaundyや木村カエラ、アイナ・ジ・エンドのCDアートワーク、UNIQLO × DISNEYコラボレーション、韓国の舞台「マクベス」のキービジュアルデザイン等。国内外での個展も開催し、23年には、韓国・ソウル美術館で個展「Alchemy」を開催。過去作や新作「PLAYING CARDS」などを展示し10万人を動員。主な受賞に、東京ADC賞（2016）、毎日デザイン賞（2019）、MAMA ベストアートディレクター賞（2019）。2024 年韓国へオルム国立劇場での舞台「マクベス」のポスターがClio Awards で2部門ゴールドを受賞。

公式サイト：www.yuni-yoshida.com(http://www.yuni-yoshida.com/)

＜本展に関するお問い合わせ＞

KIM YEONG JUN × YOSHIDA YUNI PHOTO EXHIBITION制作委員会事務局

（株式会社GENROSITY内）

Mail：kyjyuni-exhibition@generosity.co.jp