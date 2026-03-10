Haleonジャパン「健康経営優良法人2026 ブライト500」に初認定

Haleonジャパン株式会社

Haleonジャパン株式会社（代表取締役社長：野上麻理、本社：東京都港区）は、経済産業省と日本健康会議が選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」にて、認定法人のうち上位500法人に付与される「ブライト500」に初めて認定されました。なお、健康経営優良法人としての認定も初となります。

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することを目的として、2016年度に経済産業省が創設した制度です。ブライト500は、中小規模法人部門の中から、「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として優良な上位500法人に対して付与されています。

弊社は、社員およびその家族*が健康で安全に過ごせることを最優先事項と考えております。そしてコンシューマーヘルスケア企業として、社員とその家族だけではなく、ビジネスを通じてコミュニティ全体の健康の維持・増進に貢献できるよう努めることを弊社のパーパスと共に戦略の中心に掲げています。

*同性婚および事実婚など、法律上の婚姻関係に限らず弊社での基準に準拠

弊社では、社員の健康への主な取り組みとして、以下の施策を推進しています。

- 社員のセルフケア支援・健康リテラシーの向上 -産業医による講話や口腔関連を含めた健康関連のイベントの実施- 働きがいのある職場づくり -オフィス勤務と在宅勤務を組み合わせた働き方やコミュニケーションの活性化- ライフステージに応じた支援の実施 -産後休暇取得の社員への支援や家族のケアが必要な社員を支援する看護および介護休暇制度- 健康を通じた社員同士のコミュニケーションの活性化 -ウォーキングイベントや社員主体のコミュニティ活動

Haleonジャパンの健康経営に関する取り組みの詳細は、下記弊社Webサイトをご覧ください。

https://www.haleon.com/jp/our-impact/health_management

弊社は、今後も健康経営を進化させ、社員が心身ともに健やかに働くことができる環境を整えるとともに、ビジネスを通じて生活者の日々の健康維持に貢献できるよう努めてまいります。

【Haleonジャパン株式会社】

Haleonジャパンは、コンシューマーヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon（ヘイリオン）（本社・英国）の日本法人です。Haleonは信頼されるサイエンス、イノベーション、そして深い人への理解をもとに数多くのブランドを展開しており、「Deliver better everyday health with humanity.」（もっと健康に、ずっと寄りそって）というパーパスの実現を目指しています。

当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。詳しくはWebサイトをご参照ください。https://www.haleon.com/jp