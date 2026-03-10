スペースデータ、東京都のスタートアップ推進プログラム「SusHi Tech Global」 第2弾に採択

株式会社スペースデータ



株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下 スペースデータ）は、東京都が推進するスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の一環として実施される「SusHi Tech Global」において、第2弾の採択企業として選定されたことをお知らせいたします。

スペースデータは、プラネタリースケール（惑星規模）とフィジカルAIを融合した統合技術基盤を中核に、高精細衛星データ、高精細デジタルツイン、AI、シミュレーション技術を融合したレジリエンス技術の社会実装を推進しています。今回の採択を契機として、防災、インフラ、エネルギーなどの各国におけるレジリエンス分野での事業展開とグローバル展開をさらに加速してまいります。

SusHi Tech Global について

「SusHi Tech Global」は、東京都のスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の中核施策として推進されるプログラムです。優れたテクノロジーやアイデアによりイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現と人々の豊かな暮らしに貢献するポテンシャルを持つスタートアップを「SusHi Tech Global Startups」として選定し、グローバルな成長に向けた人材・体制の強化や事業・資本戦略など、課題に応じた支援を行います。

第1弾では2025年12月に28社が採択され、今回の第2弾では新たに39社が決定しました。今後も有望企業を順次追加し、グローバルに飛躍するスタートアップの創出を目指すとされています。

※東京都スタートアップ戦略推進本部の報道資料はこちら

https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/02/2026021614

今後の展開

スペースデータが開発する統合技術基盤「PROVIDENCE（プロビデンス）」は、国土・都市・重要インフラを三次元デジタルツインとして再現し、災害リスクやインフラ障害などの将来シナリオをシミュレーションすることで、平時のインフラ運用や政策立案から災害時の迅速な状況把握・意思決定支援までを可能にします。

今回の「SusHi Tech Global」採択を契機に、防災、インフラ、エネルギー領域における技術開発と社会実装をさらに加速し、国内外の自治体やインフラ事業者、国際機関との連携を通じて、世界各地のレジリエンス強化に貢献してまいります。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名:株式会社スペースデータ

代表:佐藤航陽

所在地:東京都港区

資本金:15億1300万円

事業内容:宇宙開発に関わる投資と研究

