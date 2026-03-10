本州四国連絡高速道路株式会社

ブリッジワールド開設20周年を記念して「わたるとめぐるのブリッジミッション」を開催します！

フォトキャンペーンやお絵かき・大喜利チャレンジなど、どなたでも気軽に参加できる内容です。

みなさまのご参加をお待ちしております！

Mission１：フォトキャンペーン

Instagramフォトキャンペーンを実施します！

応募してくれた方の中から抽選でプレゼントをお届けします。

皆さまの素敵な写真や動画の投稿をお待ちしております！





Mission２：橋の科学館ミッション

【応募期間】2026年2月28日（土）～ 3月31日（火）【応募方法】１.Instagramで @akashi_bridgeworld をフォロー２.テーマを1つ選んで撮影・エピソードとともに投稿「ブリッジ／ワールド／わたる／めぐる／20」テーマに沿っていれば、ブリッジワールドや橋とまったく関係のない写真でもOK！３.ハッシュタグ #BW20周年フォトキャンペーン をつけて投稿【当選者プレゼント】抽選で計15名様に賞品をプレゼントします。ブリッジワールド賞 ：クリアファイル・ブリッジワールドメモ帳わたる賞 ：わたる（小）ぬいぐるみめぐる賞 ：めぐるグッズ（キーホルダー・ゆるスタ等）※内容変更の可能性がございます。カラーやデザインはお選びいただけません。※選択されたテーマと関係のない賞品が当たる可能性もございます。あらかじめご了承ください。【当選者発表】当選者の発表は、2026年4月7日(火)に実施します。【詳細】キャンペーンの詳細はコチラ :https://www.hashinokagakukan.jp/photocampaign

橋の科学館の館内で楽しめる2種類のチャレンジ企画です。

どちら一方でも参加いただいた方には、参加賞のアメ をプレゼントします！



１. お絵かきチャレンジ

テーマ：「未来の橋」 または 「めぐるへのバースデーカード」

作品は館内に展示します♪



２. 大喜利チャレンジ

5種類の橋のシルエットを見て、お題「この橋、何に見える？」に対する回答を考えてみよう！

面白い回答はスタッフの独断で館内で展示したり、Instagramに掲載したりするかも！？



★完成した作品・回答は写真におさめて、Mission1のフォトキャンペーンにぜひご応募ください♪

１.未来の橋

あなたが思い描く「未来の橋」を自由にかいてみよう！

２.めぐるのバースデーカード

４月５日はめぐるのお誕生日！

めぐるのバースデーカードを作ってみよう！