「わたるとめぐるのブリッジミッション」を開催します！
本州四国連絡高速道路株式会社
ブリッジワールド開設20周年を記念して「わたるとめぐるのブリッジミッション」を開催します！
橋の科学館の館内で楽しめる2種類のチャレンジ企画です。
４月５日はめぐるのお誕生日！
ブリッジワールド開設20周年を記念して「わたるとめぐるのブリッジミッション」を開催します！
フォトキャンペーンやお絵かき・大喜利チャレンジなど、どなたでも気軽に参加できる内容です。
みなさまのご参加をお待ちしております！
Mission１：フォトキャンペーン
Instagramフォトキャンペーンを実施します！
応募してくれた方の中から抽選でプレゼントをお届けします。
皆さまの素敵な写真や動画の投稿をお待ちしております！
2026年2月28日（土）～ 3月31日（火）
【応募方法】
１.Instagramで @akashi_bridgeworld をフォロー
２.テーマを1つ選んで撮影・エピソードとともに投稿
「ブリッジ／ワールド／わたる／めぐる／20」
テーマに沿っていれば、ブリッジワールドや橋とまったく関係のない写真でもOK！
３.ハッシュタグ #BW20周年フォトキャンペーン をつけて投稿
【当選者プレゼント】
抽選で計15名様に賞品をプレゼントします。
ブリッジワールド賞 ：クリアファイル・ブリッジワールドメモ帳
わたる賞 ：わたる（小）ぬいぐるみ
めぐる賞 ：めぐるグッズ（キーホルダー・ゆるスタ等）
※内容変更の可能性がございます。カラーやデザインはお選びいただけません。
※選択されたテーマと関係のない賞品が当たる可能性もございます。あらかじめご了承ください。
【当選者発表】
当選者の発表は、2026年4月7日(火)に実施します。
【詳細】
キャンペーンの詳細はコチラ :
https://www.hashinokagakukan.jp/photocampaign
Mission２：橋の科学館ミッション
橋の科学館の館内で楽しめる2種類のチャレンジ企画です。
どちら一方でも参加いただいた方には、参加賞のアメ をプレゼントします！
１. お絵かきチャレンジ
テーマ：「未来の橋」 または 「めぐるへのバースデーカード」
作品は館内に展示します♪
２. 大喜利チャレンジ
5種類の橋のシルエットを見て、お題「この橋、何に見える？」に対する回答を考えてみよう！
面白い回答はスタッフの独断で館内で展示したり、Instagramに掲載したりするかも！？
★完成した作品・回答は写真におさめて、Mission1のフォトキャンペーンにぜひご応募ください♪
１.未来の橋
あなたが思い描く「未来の橋」を自由にかいてみよう！
２.めぐるのバースデーカード
４月５日はめぐるのお誕生日！
めぐるのバースデーカードを作ってみよう！