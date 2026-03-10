3月16日から有隣堂 藤沢店にて企画展「セカンドフレッシャーズ」フェアを開催

株式会社有隣堂

株式会社有隣堂（本社：神奈川県横浜市 代表取締役 社長執行役員：松信 健太郎）は、「有隣堂 藤沢店」にて展開する実験的企画展「SAYONARA FESTIVAL」の第4弾として、2026年3月16日（月）から5月31日（日）まで、企画展「セカンドフレッシャーズ」フェアを開催いたします。

本企画は「私を生まれなおす」をコンセプトに、自分らしい生き方への新たな挑戦を楽しく後押しする試みです。特にミドルシニア層・シニア層への提案性が高い企画ですが、世代を問わずご参加いただける内容として展開します。また、会期中の店頭展開にとどまらず、Instagram「有隣どう？」を活用しながら、関連する情報発信や企画配信を継続的に実施し、本企画のコンセプトを広く発信してまいります。

開催概要

企画名：有隣堂 藤沢店「セカンドフレッシャーズ」フェア

期間：2026年3月16日（月）～5月31日（日）

場所：有隣堂 藤沢店 2F

公式サイト：https://www.yurindo.co.jp

Instagram「有隣どう？」：https://www.instagram.com/yurindo_community/

X 有隣堂 藤沢店：https://x.com/yurindo_fujisaw

背景：人生百年時代の「折り返し」を、前向きなスタートに変える

人生百年時代を背景に、「ライフシフト」や「リカレント（学び直し）」といった考え方が広がり、定年や転機を“終わり”ではなく、新たなステージの始まりとして捉える価値観が広がっています。有隣堂 藤沢店では、こうした時代感に応える形で、「これからの人生をどう豊かに楽しむか」を書店ならではの編集力で提案する企画として、「セカンドフレッシャーズ」フェアを開催します。企画名には、日本の「還暦（元に還る）」の考え方も重ねています。人生の節目を“再出発＝生まれなおし”として捉え直し、春に新社会人になった頃のような清々しさで新しい一歩を踏み出してほしい。そんな思いを込めました。

趣旨：「私を生まれなおす」とはキャリアだけでなく、人生全体を再設計する提案

本フェアが提案する「私を生まれなおす」とは、キャリアだけでなく、人生全体を再設計することです。子どもの頃の憧れ、青春時代の趣味、いつか挑戦したかった夢など、心の奥に残る思いをもう一度動かし、自分らしい一歩を踏み出すきっかけを、書籍・展示・体験を通じて提供します。有隣堂 藤沢店は、本を販売する場にとどまらず、学びや挑戦の入口をつくる場として、お客様の新しいスタートを応援してまいります。

「セカンドフレッシャーズ」フェア 展示構成

1. 「生まれ変わったら…」を、あえて今回の人生で叶えてみる

“来世ではなく、今回の人生でやってみる”をテーマに、夢への再挑戦を後押しするセクションです。音楽・写真・スポーツ・表現活動などを切り口に、書籍・体験・イベントを組み合わせて展開します。想定企画には、「レコーディング制作に挑戦する」「定年後にプロカメラマンを目指す学び・実習」「スポーツを仕事にする発想への転換」「子どもの頃の夢に再挑戦する表現企画」などがあります。

2. オトナの卒業旅行ガイド

時間にゆとりができた今だからこそ、若い頃に憧れた「あの世界」に浸る旅へ。旅行ガイド本や関連書籍の展開に加え、経験者によるトークイベントなどを組み合わせ、憧れを現実にする旅の入口を提案します。テーマ例として、映画の舞台を巡る旅、スピリチュアル／UFOを切り口にした旅、文化交流体験など、人生で一度は触れてみたい世界観を想定しています。

3. IVYリーグにファッション留学！

大人の装いを、もう一度“憧れ”から楽しみ直すセクションです。ファッション関連書籍の提案に加え、トーク企画、スタイル提案、ノベルティ展開などを通じて、年齢や役割に縛られない「装いの再編集」を提案します。達人に学ぶ大人のファッション作法や、青春時代のスタイルとの再会といったテーマを軸に展開予定です。

4. 生まれなおす私の時間割：なりたい私、生きたい人生のための資格を取る

資格取得を「就職・転職」のためだけでなく、「生きたい人生を実現するための手段」として捉え直すセクションです。資格関連書籍の展開に加え、資格の世界の広さと面白さを伝える展示企画を通じて、“学び直し”の具体的な一歩を後押しします。

5. 終の棲家：オトナのコドモ部屋を作ろう！

「好きなことを、もう一度本気で楽しむ」ための暮らしと趣味を提案するセクションです。電子工作、ガーデニング／盆栽、本棚づくりなどを切り口に、書籍と体験を組み合わせた企画を構成します。

フェアの情報配信方法：店頭フェア＋Instagram「有隣どう？」で継続展開

本企画では、店頭でのフェア展開に加え、Instagram「有隣どう？」(https://www.instagram.com/yurindo_community/)を活用した継続的な情報発信・企画配信を行います。開催期間に限定せず、「私を生まれなおす」というコンセプトに沿った情報を発信し、店頭体験とSNS発信の両面から、お客様の新たな挑戦を後押ししてまいります。今後、フェアの詳細、関連イベント、登壇情報、売場の様子などは、店頭・SNSを通じて順次ご案内します。

株式会社有隣堂について

創業116年の神奈川、東京、千葉、兵庫、大阪に43店舗（2026年3月10日時点）を展開する書店。複合型店舗では、カフェや居酒屋、アパレルショップなどの運営も行っています。また、楽器・音楽教室、図書館・地区センターの運営受託、ビジネスソリューションサービスおよびOA機器の販売、出版事業など、多様な事業展開を通して地域社会に貢献しています。

