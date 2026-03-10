Earth hacks、QuizKnockとコラボし、中高生向け探究型学習教材「すごろくとクイズで楽しく学べる脱炭素」を公開

Earth hacks株式会社

生活者の声をもとに、脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型プラットフォームを展開するEarth hacks株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関根澄人、以下「Earth hacks」）は、QuizKnockを運営する株式会社batonと共に、中高生向け探究型学習教材「すごろくとクイズで楽しく学べる脱炭素」を2026年3月10日（火）に「探究Knock」にて公開いたしました。本教材は、脱炭素を題材に、自分たちの暮らしと環境問題との関わりを探究し、日々の選択と環境負荷のつながりを主体的に考える力を育むことを目指しています。

■共同開発の背景

探究型学習教材ポータルサイト「探究Knock」は、「楽しいから始まる学び」を掲げるQuizKnockの知見を活かし、教育現場に向けて探究型プログラムを提供するサービスです。総合的な学習（探究）の時間の設計や、日々の授業準備における工数といった教育現場の課題に対応しながら、生徒の主体的な学びを支える教材を展開しています。

Earth hacksは、生活者の行動変容を後押しするうえで、若い世代が環境課題を自ら考え、選択する力を育む機会が重要であると考え、本プログラムの共同開発に参画しました。商品やサービスにおける環境配慮を可視化する取り組みを進めてきた当社にとって、脱炭素を知識として伝えるだけでなく、日々の暮らしとのつながりの中で主体的に捉える学習機会を創出することは、持続可能な社会の実現に向けた重要な一歩であると位置づけています。

■「すごろくとクイズで楽しく学べる脱炭素」について

本教材は、脱炭素を題材に、自分たちの暮らしと環境問題との関わりを探究する全3回の学習プログラムです。クイズやグループワークを通じて基礎理解を深めたうえで、動画視聴※やオリジナルの「デカボすごろく」を活用し、デカボスコアについて楽しく学びます。

※本教材で活用する動画は、2026年1月26日（月）にYouTubeチャンネル「QuizKnock」で公開されたコラボレーション動画です。

（関連動画URL：https://youtu.be/tMwQlEAvpVc）

【概要】

リリース日：2026年3月10日（火）

対象：中学1年生～高校3年生

授業構成：全3コマ（約50分×3）

提供資料：

授業計画書／指導案／進行用スライド／資料動画／ワークシート／すごろくセット ほか

授業の流れ：

第1回 デカボの基礎理解とミニクイズ

第2回 デカボスコアを学び、環境負荷の差を比較（すごろく形式）

第3回 環境配慮行動のアイデアを考え、マップに整理

URL：https://tankyu.baton8.com/material/28

「探究Knock」内の教材画面イメージ画像

Earth hacksは、本取り組みを起点に、若い世代が環境課題を主体的に捉える機会を広げるとともに、企業と教育分野が連携する新たな共創モデルの構築を目指します。デカボスコアを活用した学習機会の創出を通じて、次世代と企業をつなぐ仕組みづくりを推進し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを加速してまいります。

■デカボスコアについて

Earth hacksが提供する、商品やサービスにおけるCO2排出量の削減率をスコア化した指標です。従来の素材や手法を用いた商品等と比較し、環境に配慮した工夫によって変化するCO2排出量の削減率を表示し、商品やサービスの環境貢献度をひとめで、わかりやすく伝えます。2022年7月に提供を開始し、2026年2月時点で導入企業は300社以上、1,500以上の商品・サービスに導入されています。

■共創型プラットフォーム「Earth hacks」について

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする生活者と企業・自治体をつなぎ、脱炭素社会の実現に向けた共創型プラットフォームを運営しています。CO2排出量を従来品と比較し削減率（%）を表示する独自の「デカボスコア」を企業・団体に提供し、環境価値の高い商品の可視化と普及を推進。生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。また、企業と学生が実際のビジネス課題を通じて共創する「デカボチャレンジ」や、行政・自治体向けソリューション「Earth hacks for Local」など、多角的に脱炭素を加速する取り組みを展開しています。

ウェブサイト：https://co.earth-hacks.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/earthhacks.jp/

■QuizKnockについて

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディアです。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

■株式会社batonについて

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

コーポレートサイト：https://baton8.com/