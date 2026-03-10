”アメリカ軍制式採用拳銃”モデルの『 SIG SAUER M17 CO2 GBB コヨーテ/タン』が2026年３月 待望の再販！ BKカラーに続き、放出バルブ変更で新型マガジンへリニューアル！

有限会社ライラクス

米軍が選んだ“M17”の魅力をCO2で体験

エアソフトガンカスタムパーツメーカーの有限会社ライラクス（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：安井義一郎）から、SIG SAUER正式ライセンスのCO2ガスブローバックハンドガン「SIG AIR SIG SAUER ProForce M17 CO2 GBB CO2ガスガン本体 コヨーテ/タン」が登場します。

インナーフレーム構造×ポリマー製スライド、日本の各種規制に適合した独自設計、ロングスタイルCO2マガジン（21発）、ピカティニー規格アンダーレイル、JASG認定。

今回、低気温下を考慮してマガジン側放出バルブを刷新しより扱いやすく。

再販予定日

2026年3月

商品名＋価格

SIG SAUER ProForce M17 CO2 GBB CO2ガスガン【コヨーテ/タン】 本体 27,800円（税抜）

M17 CO2 GBB 用マガジン 6,500円（税抜）

米軍制式採用として知られるM17

SIG SAUER M17は、2017年1月に米陸軍が長年使用してきたM9ピストルの後継拳銃として採用を発表したハンドガンです。

ベースとなるモデルは2014年に発表された「P320」で、XM17計画（モジュラー・ハンドガン・システム）に対応したバリアントモデルとして開発されました。

標準カラーはCoyote Tanで、ミリタリー装備としての存在感と実用性を兼ね備えたモデルとして知られています。

CO2ブローバックによる実用性

本製品はCO2カートリッジを使用するガスブローバックハンドガンです。

ロングマガジンスタイルのCO2マガジンを採用し、装弾数は21発。サバゲーでの実用性を考慮した仕様となっています。

また2025年11月ロット以降では、マガジン側放出バルブの構造・形状が更新されています。

低気温下での使用を考慮した仕様改訂により、秋冬シーズンのサバゲーでも扱いやすい設計となっています。

マガジンのガス放出バルブを心機一転

再販にあたりマガジン側放出バルブを変更。

低気温下での使用を考慮したリニューアルにより、秋冬シーズンのサバゲーでの安定作動を実現しました。ロングマガジンスタイル（装弾数21発）は継続採用。CO2のキレのあるブローバック感と、ゲームで求められる連射性・実用性の両立を目指しています。

JASG認定 CO2ガスガン

本製品は、日本エアースポーツガン振興協同組合（JASG）の厳しい検査をクリアした認定CO2ガスガンです。

安全基準に適合した製品で、多くのサバゲーフィールドで使用可能。安心してエアソフトガンを楽しめる仕様となっています。

サバゲーとミリタリーの魅力を体験できる一丁

SIG AIRの上位ライン「ProForce」は、トレーニング用途なども想定したシリーズとして展開されています。

本モデルは、米軍採用モデルとして知られるM17の外観を再現しながら、CO2ブローバックによる操作感とゲームでの扱いやすさを両立したエアソフトガンです。

ミリタリーファンやサバゲーユーザーにとって、フィールドでもコレクションでも楽しめるハンドガンとなっています。

商品名

SIG AIR 「SIG SAUER ProForce M17 CO2 GBB CO2ガスガン本体 コヨーテ/タン」

発売予定日

2026年3月

価格

27,800円（税抜）

仕様

・全長：210mm

・重量：約711g

・装弾数：21発

・CO2カートリッジ式マガジン

・ピカティニー規格アンダーレイル

・JASG認定

再販分は数に限りがあります。今すぐ予約して、春のサバゲーシーズンを有利に。

詳細は公式サイトでご確認ください。

（LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：

ProForce M17 CO2 GBB 本体： https://laylax.com/products/sig-054

M17 CO2 GBB 用マガジン： https://laylax.com/products/sig-055 ）



※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

LayLaxオフィシャルサイト URL https://www.laylax.com/

LayLax公式Twitter https://twitter.com/laylax_official

LayLax公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/c/LayLaxOfficial

LayLax公式LINEアカウント https://page.line.me/ewm6042q

