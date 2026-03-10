全国高校生マイプロジェクトアワード 全国Summitに宮津拠点の「あなたは阿蘇海をどうしたい？」が進出決定

株式会社FoundingBase

京都府宮津市の前尾記念クロスワークセンターMIYAZU（運営：株式会社FoundingBase、以下「FoundingBase」）で探究活動に取り組む高校生による「あなたは阿蘇海をどうしたい？ ～天橋立に湧くカキ殻から紐解く～」は2月21日、認定NPO法人カタリバが主催する日本最大級の学びの祭典「全国高校生マイプロジェクトアワード2026」において、地域Summit Advancedを通過し、全国Summitへの出場が決定しました。

全国から3250プロジェクトが参加する本アワードにおいて、全国Summitに進出できるのは、動画選考や地域Summit Advancedを通過した48プロジェクトのみ。

今回、宮津拠点の「あなたは阿蘇海をどうしたい？ ～天橋立に湧くカキ殻から紐解く～」は、通過率1.5%の選考を突破し、全国Summit出場を決めました。

全国高校生マイプロジェクトアワードとは

全国高校生マイプロジェクトアワード*とは、高校生が社会や身の回りの課題、自身の関心をテーマに取り組んできたプロジェクトを発表する、日本最大級の学びの祭典です。

生徒一人ひとりが自ら問いを立て、行動し、学びを深めてきたプロジェクトについて、

動画選考や地域Summit Advancedなどの選考を経て、

全国Summitでは全国から集まった高校生同士が成果を共有し、交流を行います。

* 全国高校生マイプロジェクトアワード(R)は、認定NPO法人カタリバの登録商標です（登録5758300/5758304/6527881）

全国Summit出場が決定したプロジェクトについて

「あなたは阿蘇海をどうしたい？ ～天橋立に湧くカキ殻から紐解く～」プロジェクトでは、阿蘇海の環境に対する地域住民の意識変容に取り組みました。

プロジェクトを始めた当初、阿蘇海に堆積する牡蠣殻の駆除を啓発・発信する活動をしていましたが、専門家のある一言がきっかけとなり、「どんな阿蘇海にしていきたいか」という観点で活動しました。

阿蘇海フェスタや小学校での講話を通して地域の人と丁寧に対話することが大切であることに気づき、市民とのセッションや子ども向けのイベントなどを開催しています。

宮津拠点では、FoundingBaseの拠点横断型プロジェクト「アクセル」とともに、生徒と地域住民、専門家などとの対話機会の創出、地域でのアウトプット機会の創出、生徒との対話による振り返り支援などで生徒を支援してきました。

拠点横断型プロジェクト「アクセル」について

「アクセル」とは、株式会社FoundingBaseが全国で展開する公設塾・教育事業拠点の枠を超えて、中高生の探究活動を支援するプロジェクトです。

全国大会出場を目指す探究活動に取り組む生徒が、地域や学校の垣根を超えてつながり、切磋琢磨しながら自身のプロジェクトに磨きをかけていきます。

アクセルでは、

・全国の生徒・メンターが参加するオンラインミーティング

・過去のマイプロジェクトアワード出場から得た知見やノウハウを共有する事務局機能

・各拠点での継続的な伴走

を通じて、探究のプロセスそのものを深める支援を行っています。

今回の全国Summit出場は、各拠点での伴走に加え、アクセルによる拠点横断型の支援体制があったからこそ実現した成果です。

今後の予定

「あなたは阿蘇海をどうしたい？ ～天橋立に湧くカキ殻から紐解く～」は、3月20日～22日に昭和女子大学（東京都）で開催される全国高校生マイプロジェクトアワード全国Summitへと出場し、全国各地の高校生とともに、プロジェクトの発表や交流会を行う予定です。

全国高校生マイプロジェクトアワード2026全国Summit開催概要

開催日 ：2026年03月20日（金）～22日（日）

開催場所：昭和女子大学（東京都）

