～口渇が強い方ののどの渇きに～　漢方セラピーシリーズから「白虎加人参湯(びゃっこかにんじんとう)」を新発売

クラシエ薬品株式会社

クラシエ薬品は、「漢方セラピーシリーズ」のゴールドシリーズから、口渇が強い方ののどの渇きに効く医薬品『「クラシエ」漢方白虎加人参湯エキス顆粒』（24包／8日分 希望小売価格2,420円（税込））を、3月17日に全国の薬局・薬店、ドラッグストアで発売いたします。

自身の歯の減少や食べることに関するさまざまな機能の『軽微な衰え』が重複し、「口の機能の低下」の危険性が増加している状態のことを「オーラルフレイル」といいます。この「オーラルフレイル」の症状の一つとして、「口腔乾燥感」が挙げられます（※1）。

当社が30代～70代の男女5,000名を対象に実施した調査（※2）では、約19.4％が「口やのどの渇きで困っている」と回答しました。また、口やのどの渇きに悩む1,729名への調査（※3）では、50代以上の6割以上が「特に何もしていない／水分補給のみ」と回答しており、未対処または簡易な対処にとどまっている実態が明らかとなりました。対処していない理由は、「対処方法を知らない」が最も多かったほか、特にシニア世代においては「医療機関に行くほどではない」「がまんできる」「老化現象なので諦めている」といった回答も多く、症状を自覚し悩みつつも放置してしまいやすい傾向にあることが分かりました。

これまで、口やのどの渇きを改善する内服用商品は、サプリメントを含めて市場にほとんど存在していませんでした。一方で、同症状に対応する漢方薬については約47.1％が「試したい」と回答しています。「漢方セラピーシリーズ」では、こうしたニーズにお応えするため、加齢に伴う諸症状にアプローチするゴールドシリーズに「白虎加人参湯」を新たに追加いたしました。お悩みの方は、ぜひお試しください。

※1 出典：オーラルフレイル ３学会合同ステートメント（和文）

※2 出典：クラシエ調べ（インターネット調査QiQuMo） n=5,000 （30～70代男女）

※3 出典：クラシエ調べ（インターネット調査QiQuMo） n=1,729 （口やのどの渇きのお困りがある方30～70代男女）

白虎加人参湯(びゃっこかにんじん)とう)

1. 商品名 「クラシエ」漢方白虎加人参湯エキス顆粒

2. リスク区分 第２類医薬品

3. 発売日 2026年3月17日

4. 希望小売価格 24包 2,420円（税込）

5. 商品概要

効能：体力中等度以上で、熱感と口渇が強いものの次の諸症：

のどの渇き、ほてり、湿疹・皮膚炎、皮膚のかゆみ

成分：成人1日の服用量3包（1包1.0g）中

白虎加人参湯エキス（1/2量）・・・1,300mg〔チモ

2.5g、セッコウ7.5g、カンゾウ1.0g、コウベイ4.0g、

ニンジン0.75gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、

乳糖を含有する。

用法・容量：1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

成人（15才以上） …1回1包

15才未満7才以上…1回2/3包

7才未満4才以上…1回1/2包

4才未満2才以上…1回1/3包

2才未満…1回1/4包

剤形：顆粒（スティック包装）

■『漢方セラピー』について

『漢方セラピー』は、薬局・ドラッグストアで展開する漢方薬ブランドです。健康志向が高まり、セルフメディケーションが重視される中、大切な毎日にそっと寄り添う存在として漢方薬を活用して欲しいという想いを込め、2006年に誕生しました。わかりづらく難しいイメージのある漢方薬を、症状やお悩みに合わせてお客様自身が手にとってお選びいただけるようパッケージをわかりやすく工夫しています。50処方以上のラインアップを揃えており、病院に行くほどではない、ちょっとしたお悩みや、今まで対処が分からなかった症状などに対応します。

■クラシエ薬品について

クラシエ薬品は漢方のプロフェッショナルとして、半世紀以上にわたり日本に暮らす人々の健康で豊かな暮らしをサポートしてきました。漢方薬を中心に一般用医薬品から医療用医薬品まで自社一貫体制の下で幅広く提供しています。

近年、健康の価値や暮らしのあり方が大きく変化している社会の状況を受けて、クラシエ薬品は漢方事業における医療用分野と一般用分野の連携を強め、「クラシエの漢方」として事業一体で漢方薬を通じた健康価値の提供を高めていくことに挑戦していきます。

漢方を通じて、日本に暮らす人々が自らの健康を総合的に見つめ、理想とする健康的な暮らしをつくることをサポートしていきます。