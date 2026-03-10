SPACECOOL、京都市ベンチャー企業目利き委員会において「Aランク認定」を取得

SPACECOOL株式会社

SPACECOOL株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：末光 真大、以下「当社」）は、この度、京都市および公益財団法人京都高度技術研究所（ASTEM）が主催する「京都市ベンチャー企業目利き委員会」において、当社の事業がAランク認定を取得したことをお知らせいたします。

参考：京都市ベンチャー企業目利き委員会ウェブサイト

本制度は、次代の京都経済を担うベンチャー企業の発掘・育成を目的として、企業の技術力、事業プランの新規性、市場性、実現可能性などを専門家が評価する制度です。評価の結果、事業成立可能性が高いと認められた事業プランが「Aランク」として認定されます。

Aランク認定企業は、京都市やASTEMによる販路開拓支援をはじめとするサポートを活用することが可能となり、京都を起点にさらなる事業展開が期待されます。

今回のAランク認定を契機として、当社は京都市をはじめとする国内外の企業・研究機関との連携をさらに強化し、放射冷却技術の社会実装を加速してまいります。

※「SPACECOOL」は登録商標です。