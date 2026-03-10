【最大1,500円相当進呈】京都府亀岡市、国の制度を1年先取りする「ふるさと住民登録」を2026年3月9日より開始！

亀岡市3月9日に開催した亀岡市ふるさと住民登録制度お披露目式の様子

京都府亀岡市（市長：桂川 孝裕）は、2026年3月9日（月）より、居住地以外の自治体と継続的に関わる人を登録する「亀岡市ふるさと住民登録制度」の運用を開始しました。この制度では「亀岡ファン」を公式に「ふるさと住民」として認定・登録することで関係人口を可視化することで、亀岡への絆を深め、将来的な担い手不足の解消や地域経済の活性化へ繋げることを目的としています。同日、アイドルとしてテレビやラジオなど多方面で活躍する京都・かめおか観光PR大使である彩羽真矢さんを、「亀岡市ふるさと住民第1号」として認定するとともに、本制度のアンバサダーに任命するお披露目式を開催いたしました。

制度に込めた想い

「ふるさと納税はしているが、もっと深くまちに関わりたい」「週末はサンガスタジアムへ通っている」「亀岡市の美味しい食材を定期的に買いたい」――。

本制度は、そんな皆さんの想いを亀岡市が公式に認定するものです。国の制度開始を待つことなく、今すぐ「第二のふるさと」を持つメリットを享受できる、全国でも先駆的な試みです。

登録者には亀岡を訪れたくなる特典をご用意

2026年3月9日より、特設サイトにて同制度の受付を開始しました。登録者には、亀岡市での滞在や買い物が楽しくなる以下の特典を提供します。

■亀岡市ふるさと住民の特典

・亀岡市内の対象店舗で使えるウェルカムクーポン（最大 1,500 円分）をプレゼント

・特産品などが当たるスタンプラリーイベントへの参加資格

・メールマガジンで亀岡市のイベント情報等を配信

・交流イベント等への招待

”亀岡市ふるさと住民第一号”彩羽真矢さんがアンバサダーとして制度をPR

特設ホームページをみる :https://jumin.furusato-kameoka.jp/

元宝塚歌劇団でテレビにも多数出演する、京都・かめおか観光PR大使の彩羽真矢さんが、亀岡市ふるさと住民登録制度のアンバサダーに就任しました。

また、彩羽さんは、2026年3月14日（土）にサンガスタジアムbyKYOCERAで開催される京都サンガF.C.のホームゲーム前に、スタジアム前の「かめきたサンガ広場」で多くのサポーターの皆さんへ「ふるさと住民」への登録を呼びかけます。

”亀岡市ふるさと住民第１号”としてアンバサダーに就任した彩羽真矢さんコメントアンバサダーに就任した彩羽真矢さん

大好きな亀岡市の『ふるさと住民第1号』になることができ光栄です！

日本中の方に亀岡の魅力を全力でお伝えします。

渋谷愛ビジョンでも就任式の様子などを放映するので、渋谷にお立ち寄りされたときは、ぜひ皆さんご覧ください！

亀岡市長 桂川 孝裕 コメント

亀岡市長 桂川 孝裕

亀岡市はこれまで、日本初のプラスチック製レジ袋の提供禁止条例など、常に時代の先をゆく『環境先進都市』を目指した挑戦を続けてきました。今回の独自制度も、亀岡市を訪れ、応援してくださる皆様を『大切な市民の一員』として歓迎するものです。ウェルカムクーポンなどの特典は、まずは亀岡での滞在を楽しんでいただきたいという私たちが用意したささやかな“おもてなし”です。この登録をきっかけに、皆様がより身近に、より深く亀岡を感じてくださることを願っております。新しい亀岡市民としての皆様を、お待ちしております。

京都府亀岡市とは

京都府亀岡市の空撮写真

京都府の中央部に位置し、JR京都駅から快速で約20分とアクセス良好な田園都市です。秋から春にかけて発生する幻想的な「丹波霧」でも知られています。 「環境先進都市」を目指す取り組みと並び、豊かな自然環境が育む高品質な「亀岡牛」は"幻の和牛"とも称され、「京の台所」として多くの食通を魅了しています。2026年9月18日からは、日本最大級の緑のイベント「第43回全国都市緑化フェアin京都丹波」の開催を控えるなど、大型プロジェクトが続く、今もっとも注目が高まるエリアの一つです。

・市公式ホームページ：https://www.city.kameoka.kyoto.jp/

・市公式Instagram：https://www.instagram.com/kameokacity/

【本件に関するホームページ】

https://www.city.kameoka.kyoto.jp/soshiki/7/85014.html

【本件に関するお問い合わせ先】

京都府亀岡市役所

政策企画部 企画調整課 SDGs・企画推進係

担当：竹村（たけむら） 藤田（ふじた）

電話番号： 0771-25-5006

Email： yume-vision@city.kameoka.lg.jp