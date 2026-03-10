「新任マーケター合同研修2026」4月21日、5月13日開催 実務で使えるマーケティング基礎と思考が1日で身につく。参加型セミナー開催　株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会新任マーケター合同研修2026

グループ演習を行いながら、インプット／アウトプット両方を体験いただき、マーケティングの基礎知識と思考技術を短時間で習得することができるセミナーです。

新しくマーケティングにかかわる部門に着任された方をはじめ、改めて基礎をおさえたい方、

マーケティング思考を向上させたい営業部門の方へおすすめの講座です。

難しい解説は一切なし！マーケティングの基本用語を、分かりやすく知ると同時に学んだ直後から自分の言葉として使えるようになれます。

「マーケティングとは何か」という基本的な定義から、顧客ニーズ・ベネフィットの考え方、購買行動の本質、PEST・3C・SWOTなどのフレームワークの使い方までを、実務と結びつけながら体系的に整理していきます。

企画や戦略を考える際に役立つ思考技術（理解して→考えて→実践する）とフレームワークを持ち帰ることができます。



メッセージを変えただけで売上が2倍以上に増えた事例や、アンケートでは不評だったのにヒットした飲料の話など、身近な題材から「マーケティングって具体的にはどんなこと？何をすればいいの？」といった疑問に分かりやすく解説していきます。

皆様のご参加お待ちしております！



2026年は「会場」「オンライン」の2つの開催方式をご用意いたしました。

※講義内容は同一です。

講師：伊藤 隆裕 社会産業イノベーション株式会社代表取締役

4月21日：会場開催 詳細 :https://www.marken.co.jp/seminar/006585_2026_1.php5月13日：オンライン開催 詳細 :https://www.marken.co.jp/seminar/006584_2026.php

1979年生まれ。大学卒業後2003年(株)リクルート入社、HR事業の営業・広告ディレクターを担当。延べ300社を超える企業を担当し、製造業・商社・IT・金融・不動産・サービス業など、様々な業界に精通する。約5年間で400回以上のプレゼンテーションを行う。書き上げた提案書は4000枚以上。

その後、グローバルマーケティング会社にて新興国でのリサーチやマーケティングを行い、2010年～2024年、マーケティング研究協会にて産業財マーケティング、産業財イノベーション、産業財営業力強化研修などを担当する。



2024年～社会産業イノベーション株式会社 代表取締役としてBtoB企業を中心に支援活動を行う。(社)日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー

セミナープログラム：

１．ここから始めるマーケティングの基礎理解

・あなたは「マーケティングとは？」と聞かれ正しく答えることができるか

・ニーズ、ウォンツ、ベネフィットの基本用語を理解する

・BtoBとBtoCで異なるマーケティング思考とは

・マーケティング活動のスタート地点（顧客を正しく設定する）

２．購買行動の本質

・ニーズと購買行動の関係性

・コストとベネフィットの関係性

・ベネフィットの訴求方法と開発方法

・顧客価値を生み出す方程式



３．マーケターの仕事と考え方の枠組み

・マーケターの仕事とは何を生み出す仕事なのか

・考え漏れを防ぐための道具：フレームワーク

（PEST・３C・SWOT・クロスSWOT等）

・外部環境・内部環境を整理し、ビジネスチャンスを見つける考え方



４．潜在的なニーズを探る定石

・顧客が意識できていない潜在的なニーズの探り方

・正確な事実を把握するコツ：

実践ワーク（具体化・要素分解・深堀・洞察・データ分析）

・問題解決のための仮説構築の立て方



５．総合演習

・マーケティング活動の全容に関する解説

・題材やフレームワークを使い戦略と施策を作り上げる

・発表と質疑応答

・全体の振り返り

開催概要：

会場開催：

開催日時：2026年4月21日(火) 10:00～17:30 ※昼食をご用意いたします

会場：ビジョンセンター品川(東京都港区高輪 品川駅徒歩3分)

受講料：1名様のお申し込み 45,000円（税込）

※1社より3名様以上の同時お申込みの場合は 1名様あたり40,000円（税込）となり、ご優待が適応されます。

オンライン開催：

開催日時：2026年5月13日(水) 10:00～17:30

開催方法：オンラインセミナー

受講料：1名様のお申し込み 45,000円（税込）

※1社より3名様以上の同時お申込みの場合は 1名様あたり40,000円（税込）となり、ご優待が適応されます。

4月21日：会場開催 詳細 :https://www.marken.co.jp/seminar/006585_2026_1.php5月13日：オンライン開催 詳細 :https://www.marken.co.jp/seminar/006584_2026.php

株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/