Osaka City SC 2026-2027選手募集について

株式会社RAXUS Osaka City SC

平素より、Osaka City SCの活動にご理解・ご支援賜りまして誠にありがとうございます。

「史上最速でのJリーグ昇格」に向けた選手募集についてお知らせいたします。

選手募集の背景

Osaka City SCは、「FOOTBALLを通じて、世界中に夢を与え続ける」というチームミッションのもと、スローガン「挑む者が世界を揺らす」を掲げ、史上最速でのJリーグ昇格を目指して挑戦を続けています。2020年の創設以来、着実に成長を続け、2026シーズンでは関西サッカーリーグDivision2でのリーグ優勝・Division1への昇格を目指します。

今回は、圧倒的な強さを誇るチームのさらなる強化に向け、ともに高みを目指して戦いに挑む仲間を募集いたします。

募集条件

すべて活動日に必ず参加できることを条件とします。※合流時期は要相談

【活動日程】

１.2-3月 火曜日～金曜日：20時30分～、日曜日：試合

２.4月以降 火曜日～金曜日：8時30分～ 日曜日：試合

【練習場所】

大阪市内グラウンド/J-GREEN堺/ウルトラスタジアム舞洲

【費用負担】

なし

応募方法

以下のフォームよりご応募ください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4K3joIAmqkTW1WTAFl-QiTFTFAcnVy9g6B_5Xx3uq7-QXZQ/viewform

お問合せ先

担当：Osaka City SC 丸山

TEL：06-7712-1005

Jリーグ入りに向け最速で駆け上がるOsaka City SCと、ともに挑戦していただける方からのご応募をお待ちしております。

■Osaka City SCについて

Osaka City SCは、「大阪のど真ん中に、誰もが熱狂できるクラブを創る」という想いから誕生しました。「挑む者が世界を揺らす」をスローガンに掲げ、圧倒的な強さで「史上最速でのJリーグ昇格」を目指しています。

♦TEAM MISSION

“FOOTBALLを通じて世界中に夢を与え続ける”

OSAKA CITY SCの選手がピッチ上で喜怒哀楽を爆発させ、

勝利を目指す姿を通じて、大阪市、日本中、そして世界中の人々が

夢を追える世界を実現したいと思います。

♦TEAM VISION

“地域コミュニティの創生、人材の育成、中央区の目指す街作り”

スポーツの力で 人・企業・地域を繋げ、OSAKA CITY SCコミュニティを形成し、大阪市中央区の発展に貢献します。

■会社概要

・会社名：株式会社RAXUS Osaka City SC（親会社：ラグザス株式会社）

・代表者：代表取締役 山地泰平

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号グランフロント大阪タワーB 18階

・事業内容：OSAKA CITY SC チーム運営、スポーツイベントの企画・運営

・URL：https://www.osakacitysc.com/

・スポンサー/入団に関するお問い合わせ：https://www.osakacitysc.com/contact/

■Osaka City SC 公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/osakacity_sc/

X：https://x.com/osakacitysc

公式アプリ：https://web.playerapp.tokyo/team/23213/download

試合速報や限定情報をお届けしています。