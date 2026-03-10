「自転車の傘差し運転罰則化」の救世主！キャンプ基準の防水性能を備えたレインウェア「カッパーダ・ポンチョ」発売。

ビーズ株式会社

ビーズ株式会社(本社：大阪府東大阪市、代表取締役社長：大上響)が展開するアウトドアブランドの「DOD」は、雨の日の自転車走行を劇的に快適にするレインポンチョ「カッパーダ・ポンチョ」および同素材を用いたパンツ、ヘッドウェアの計4製品を2026年3月5日に発売しました。

2026年4月から導入される「自転車の傘差し走行に対する反則金（青切符）」の対応策として、DODはアウトドアメーカーとしてのスペックを活かし「傘を差すより快適で、自転車を降りてもオシャレ」をコンセプトにした「カッパーダ」シリーズを開発しました。

メインとなる「カッパーダ・ポンチョ」は自転車走行時の快適さを追求し、独自のバタつき防止テープを装備 。生地には耐水圧1万mm・透湿性1万g/平方メートル /24hという高機能素材を採用し、豪雨を凌ぎながらも衣服内の蒸れをしっかり逃がします。さらにセットアップでアウターパンツ、キャップ、ハットの計4種をラインナップ 。家族やカップルでシェアできる「万能な常備雨具」として、アウトドアから日常の通勤・通学まで幅広くサポートします 。

自転車特化。風による袖のバタつきを独自設計のテープで解決

従来のポンチョの弱点である「風でめくれ上がる」「袖がバタついて邪魔になる」などの問題を解決するべく、裏側に「手抜きテープ」と「脇ループ」を装備。袖を固定できるため、走行中に袖が風でなびく不便さを解消しました。

キャンプ譲りの本格スペック。耐水圧1万mm×透湿性1万g

大雨にも耐えうる初期耐水圧10,000mmを確保。さらに、蒸れにくさを示す透湿性は一般的な雨用品よりも高い10,000g/平方メートル /24hの素材を採用しました。「カッパは蒸れて暑い」という常識を覆し、到着時までさらりとした肌触りをキープします。

※耐水性の目安

2,000mm ：小雨を凌ぐ程度。安価なビニール合羽やレジャー用。

10,000mm ：大雨を凌げる標準スペック。キャンプやスキー等のレジャーや通学・通勤での自転車走行に適しています。

20,000mm～：嵐や本格的な登山。

※透湿性の目安

5,000g：一般的な透湿レインウェア。軽い散歩程度なら快適です。

10,000g：アクティブな活動に適した数値。 自転車走行や軽い作業でも蒸れを感じにくいレベル。

20,000g～：激しい運動（ランニングやハードな登山）でもさらさら感が続くレベル。

老若男女、誰でも似合う大人フリーサイズ＆王道2色展開

「自分専用」の枠を超え、家族やパートナーと1着をシェアできる利便性を追求しました。

・150～180cmまでカバーするフリーサイズ

小柄な女性から大柄な男性まで、幅広い体型の方が着用できる絶妙なシルエットを開発。

・汚れもスタイルも気にしない2色展開

雨泥が目立ちにくい「ベージュ」と定番の「ブラック」を用意。

・洗練されたシルエット

街歩きやフェスでもファッションとして馴染むスタイリッシュなデザインに仕上げました。

ポンチョと合わせて使える「カッパーダ」シリーズのラインナップ

ポンチョと同じ防水・透湿素材を使用したセットアップ可能な3アイテムも同時展開します。

「カッパーダ・パンツ」

ボトムの上から「秒で穿ける」アジャスト機能が付いたゆったりシルエットのパンツ。

レインパンツ特有の“野暮ったさ”を感じさせないテーパード形状を採用し、街歩きでもご利用いただけるシルエットにしました。

窮屈感のないゆとりあるテーパードシルエット片手でサイズ調整できるアジャスト仕様「カッパーダ・キャップ」「カッパーダ・ハット」

取り外し可能なサンシェード（首筋ガード）付きのキャップと、つばの広いハットの2種をご用意。

雨の日はもちろん、紫外線対策として夏場も活躍します。

■DODスタッフのヒトコト

カッパーダ・キャップカッパーダ・ハット

企画担当のヒトコト

ソトアソビを職業とするアウトドアメーカーが考えたレインシリーズです。雨の日も快適に遊べますように！

広報オガワのヒトコト

雨の日の野外フェスでも、これを着ればウキウキ＆快適に楽しめそうです！

■スペック詳細

カッパーダ・ポンチョ BKカッパーダ・ポンチョ BGカッパーダ・パンツ BKカッパーダ・パンツ BGカッパーダ・キャップ BKカッパーダ・キャップ BGカッパーダ・ハット BKカッパーダ・ハットBG[表: https://prtimes.jp/data/corp/91052/table/284_1_2f425ffb2565b2af62ca654b68d0f5bf.jpg?v=202603110151 ]

※販売先一覧は、各詳細ページよりご確認ください。

※映画・TV プログラム・誌面づくりの撮影用小道具として、またイベントでの使用等、製品の貸出し、プレゼント企画につきましてもお気軽にお声掛けください。

※紙面掲載等で高画質画像が必要な場合は別途ご連絡ください。

■ブランド情報

DOD

「StayCrazy」をコンセプトに、唯一無二の遊び心あふれるキャンプ用品を展開するアウトドアブランド。

子どもみたいに圧倒的な遊び心を持ち続けることで、良い意味でクレイジーな大人を増やし、オフの時間から世の中をゆるくすることをミッションとしています。

