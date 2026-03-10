ダイソーブラジルCEO大野恵介、「CCBJ Awards Person of the Year 2025」を受賞

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）のグループ会社、DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA（以下「ダイソーブラジル」）の最高経営責任者（CEO）大野恵介が、在日ブラジル商工会議所（CCBJ）より、「CCBJ Awards Person of the Year 2025」を受賞したことをお知らせいたします。

2026年2月19日、受賞式でトロフィーを手にするダイソーブラジルCEO大野恵介

受賞の背景と評価ポイント

「CCBJ Awards Person of the Year」は、ブラジル・日本の相互理解と経済・文化関係の強化に顕著な貢献をした個人を顕彰するものです。受賞した大野は、2012年のブラジル進出以来、ダイソーブラジルのCEOとして日本独自の「ワンプライス」ビジネスモデルを現地市場に適応させ、高品質な日用品を適正価格で提供する新しい消費文化を定着させました。現在、ダイソーブラジルは194店舗を展開し、約1,200名の雇用を創出しています。日本企業の独創性と質の高いサービスをブラジル国内で広く浸透させた功績が、今回の受賞に繋がりました。

大野恵介のコメント（要旨）

「この度はこのような栄誉ある賞をいただき、大変光栄に存じます。この受賞は私個人の力ではなく、ブラジルのお客さま、そして共に歩んできた約1,200名のスタッフ全員の努力の賜物です。今後もDAISOを通じて、ブラジルの皆さまの生活をより豊かにし、両国のさらなる友好関係の発展に寄与してまいります」

当社は今後も「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える」という理念のもと、グローバル展開を通じて社会に貢献してまいります。

■ダイソーブラジルについて

2012年にサンパウロ中心部にDAISO１号店をオープン。現在ではサンパウロ州を中心に、リオデジャネイロ州やパラナ州など主要都市のショッピングモール内へ展開し、194店舗を運営しています。（2025年12月末時点）

会社名：DAISO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

代表者：最高経営責任者 大野恵介

所在地：Avenida Paulista, 37, Conj. 11 e 12 Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-902

設立：2012年

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年３月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

〈ブラジル〉

DAISO 公式ホームページ https://www.daiso.com.br/