e-dash、3/17～3/19開催「第8回 脱炭素経営 EXPO【春】」に出展

e-dash株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：山崎冬馬、読み：イーダッシュ、以下「当社」）は、2026年3月17日（火）～19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「第8回 脱炭素経営 EXPO【春】」に出展します。

2026年度からのSSBJ基準に基づくサステナビリティ情報開示の義務化や排出量取引制度（GX-ETS）の本格始動を控え、脱炭素経営は企業にとって避けて通れない実務となりました。一方で、企業の取り組み状況は「まずは算定から始めたい」という初期フェーズから、「具体的な削減や高度な情報開示へと進みたい」という先行フェーズまで、各社さまざまです。

そこで、今回の展示では、お客様それぞれの「現在地」を起点に、現状の把握から削減アクションまでを一気通貫でサポートする当社の「GX伴走」の形を提示します。ツールという枠を超え、貴社と共に歩むパートナーとしての「伴走力」を、ぜひブースでお確かめください。

＜主力となる3つのサービス＞

展示概要

- e-dash：Scope 1・2・3排出量可視化・報告・削減サービスプラットフォーム- e-dash Survey：サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス- e-dash CFP：製品単位のカーボンフットプリント算定・管理サービス

展示会名：第8回 脱炭素経営 EXPO【春】

会 期：2026年3月17日（火）～19日（木）10:00～17:00

会 場：東京ビッグサイト 東7ホール （〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1）

出展小間：E34-60

主 催：RX Japan合同会社

参加方法：事前登録制 ※参加費無料

・事前登録はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html)

・当社の出展情報はこちら(https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.org-34eabd8e-1adb-44d7-a24c-4d0ef0489570.html#/)

当社のブースの見どころ

見どころ1：自社の進捗状況とネクストアクションを俯瞰できる「現在地の可視化」

「脱炭素って何をしたらいいの？」という初期のお悩みから具体的な削減フェーズまで、脱炭素経営における「可視化・報告・削減」の一連のステップを分かりやすくマップ形式にして展示。自社の現在の取り組み状況を客観的に見つめ直し、どのプロセスで足踏みしているのかを把握することで、次に取り組むべきアクションを明確にできます。

見どころ2：主要な経営課題に対する「具体策と導入効果」の公開

多くの企業が直面する主要な課題に対し、e-dashが提供する解決策と、実際に得られる効果を以下のテーマ別に展示。e-dashでどのような課題を解決できるかが一目で分かります。

- 排出量算定の効率化・精度向上：属人化の解消とグループ一元管理の実現- 最適な削減アクション：専門家伴走による費用対効果の高いロードマップ策定- サプライヤーエンゲージメント：サプライチェーン全体での一次データ収集と削減支援- 開示対応・認定取得：SBT認定やCDP回答等の国内外制度への確実な対応- CFP（製品別カーボンフットプリント）：製品の競争優位性を高める算定・分析- 金融機関・自治体の取り組み：地域経済の脱炭素化を支援するソリューションの紹介見どころ3：主力となる３つのサービスのデモンストレーション

「e-dash」で効果的なScope 1・2・3対応を

事業を通じたCO2排出量（Scope 1・2）とサプライチェーン排出量（Scope 3）を管理するクラウドサービス、排出量の削減に向けたアドバイザリーや削減施策実行のご支援、各種開示対応のコンサルティング、さらにはCO2排出量算定業務で発生する事務作業をアウトソースできるサービス等、幅広くご用意。事例とともに、e-dashの強みをご紹介します。

「e-dash Survey」でサプライヤーエンゲージメントを最大化

Scope 3の一次データ化や人権侵害リスクの可視化など、サプライチェーンのESGデータ収集からアクション実行までを支援する「e-dash Survey」。データ収集を効率化するサーベイツールと、専門家によるコンサルティング支援により、サプライヤーエンゲージメントを最大化します。ESG情報開示やリスク管理の実効性を高める「e-dash Survey」の活用イメージをぜひご体感ください。

「e-dash CFP」でカーボンフットプリントを競争力に

製品単位のカーボンフットプリントの算定・分析・報告をワンストップで支援する「e-dash CFP」。製品単位のGHG排出量算定ツールと専門家によるコンサルティングにより効率的な排出量の算定・管理をサポートいたします。製品カーボンフットプリント算定に関わるあらゆるニーズにお応えする「e-dash CFP」の導入を、この機会にぜひご相談ください。

会場案内図

【会社概要】

設立：2022年2月7日

株主：三井物産株式会社、みずほイノベーション・フロンティア株式会社（株式会社みずほフィナンシャルグループの100%子会社）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂4‐8‐18 赤坂JEBL6階

代表取締役社長：山崎冬馬

【事業内容】

▼CO2排出量可視化・削減サービスプラットフォーム「e-dash」の開発・運営

https://e-dash.io/

▼カーボンクレジットのマーケットプレイス「e-dash Carbon Offset」の運営

https://carbon-offset.e-dash.io/

▼サプライチェーンのESGデータ収集・分析・アクション実行支援サービス「e-dash Survey」の運営

https://e-dash.io/survey/

▼カーボンフットプリント算定サービス「e-dash CFP」の運営

https://e-dash.io/cfp/

▼カーボンニュートラルを加速させるメディア「accel.」の運営

https://accel.e-dash.io/

▼国内企業における環境対策情報の検索サイト「accel.DB」の運営

【お問い合わせ先】

e-dash株式会社

広報・PR担当 media@e-dash.io