株式会社MetaMoJi（本社:東京都港区、代表取締役社長：浮川 和宣）が提供する歯科医院向けデジタルノート「MetaMoJi Dental eNote(R)」が、株式会社メディカルネット（本社:東京都渋谷区、代表取締役会長CEO：平川 大）が運営する歯科医療従事者向けプラットフォーム「Dentwave」会員を対象にした歯科医院におけるデジタル化に関する調査(https://www.dentwave.com/research_20260227_dw)において、「歯科医院が導入したサブカルテのデジタル化ツールNo.1」であることが発表されました。

＊サブカルテとは、保険診療の電子カルテとは別に、自費診療の記録や技工指示書、患者とのコミュニケーション記録などを管理する紙の補助カルテのことを指します。

本調査において、デジタル化したい業務として関心が高いのは、既に導入の進んでいる「患者の医療データ管理（47.2％）」、「受付・会計（45.7％）」といった電子カルテやレセコンに関するものに続き、「紙のカルテ（サブカルテ）（35.5％）」となっており、サブカルテのデジタル化への関心の高さが注目されます。これは、多くの医院の日常業務において、サブカルテの運用が大きな負担になっていることを意味しています。

また、7割以上の歯科医師がサブカルテのデジタル化の必要性を感じている一方で、すでに導入している・導入を予定している医院は約15％にとどまっています。前述の関心の高さとはギャップがあり、まさにこれからの状況であることが明らかになっています。

こうした中、先行してサブカルテのデジタル化に取り組んだ医院が導入したツールとしては、Dental eNoteが最も多い（34.5％）という結果が出ました。

＜サブカルテの利用における課題と、Dental eNoteによる解決＞

本調査において「サブカルテ利用で困っていること」に関する回答は以下の通りでした。

－ カルテスペースが一杯になり保管する場所がない（53.8％）

－ 翌日のカルテの準備作業に時間（人件費）がとられている（26.9％）

－ サブカルテの紛失、置き忘れで業務が滞る（23.4％）

－ 記入した手書き文字を他の人が読むことができない（22.3％）

－ 他の人が使っていると使い終わるまで待たなければならない（10.7％）

これらの課題は、Dental eNoteで解決することができます。

カルテの出し入れが手元のタブレット（またはWindows PC）から可能になり、保管スペースが不要、受付スタッフの業務も削減できます。連携した予約システムとの併用で予約システムから呼び出すことも可能です。データはクラウドにあるため紛失の恐れもありません。

読みやすいデジタルに変換して記録を残すことができます。手書きで使用することも可能で、医院の方針に合わせて柔軟に対応することができます。加えて、よく入力するものをスタンプ化して入力効率を上げるなど、デジタルならではの効果が期待できます。

Dental eNoteは、複数の同時書き込み、更新内容のリアルタイム共有が可能です。それぞれの持ち場から、いつでも、どこからでも利用でき、カルテが帰ってくるのを待つ必要がないので、結果として患者様の待ち時間も最小に抑えることができます。

Dentwaveの調査結果【歯科医院のデジタル化最前線】Dentwave会員調査で見えた「紙カルテ問題」の実態と解決策 は、以下のサイトをご覧ください。

Dentwaveは、株式会社メディカルネットが運営する歯科医療メディアです。歯科医院、歯科医師、歯科衛生士、関連企業をつなぐプラットフォームとして多くの歯科医療関係者に利用されています。

カルテについて

歯科医院では、患者情報や治療に付随する様々な情報をまとめて「サブカルテ」と呼ぶことが多いのですが、「電子カルテ」と混同してしまうことに配慮し、MetaMoJiでは通常、ホームページやカタログにおいて「診療ノート」と表記しています。しかし実際には、多くの医院でこれらを総じて「カルテ」と呼ぶことが多い状況を考慮して、本文内では「カルテ」と表記しています。

■MetaMoJi Dental eNote(R)について

iPad等のタブレットやWindows PCで利用する歯科医院向けデジタルノートアプリです。治療計画や患者情報を記入する診療ノートをDental eNoteでデジタル化することによって、従来の紙の診療ノートの問題点であった、取り扱いの煩雑さや紛失・破損リスク、同時利用の難しさを解決し、院内の業務改善を進めるツールとして、これまでに500医院以上の歯科医院に採用されています。

また、歯科医療メディア「WHITE CROSS」を運営するWHITE CROSS株式会社が実施した会員への調査において、Dental eNoteが歯科医からの認知度No.1であることが発表されています。

■株式会社MetaMoJiについて

株式会社MetaMoJiでは、先進的なIT技術をベースに、法人向け、個人向けアプリケーションを開発・提供しています。キーボードを前提としたこれまでのPCに比べ、タッチスクリーンと、より洗練されたインターフェースを持つタブレット端末のよさを活かし、PCの設置・利用が困難なさまざまな「現場」でのICTの利用を促進することによって、DXの実現に寄与しています。

MetaMoJi Dental eNoteに関するお問い合わせ：

担当窓口 MetaMoJi Direct事務局 Dental eNote担当

電子メール： info_direct@metamoji.com