ダイヤ工業株式会社、健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）「ブライト500」に認定

ダイヤ工業株式会社

医療用品メーカーのダイヤ工業株式会社(https://www.daiyak.co.jp/)（本社：岡山県岡山市 代表取締役：松尾浩紀）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人2026（中小規模法人部門）」において、上位500法人に冠される「ブライト500」に認定されました。

当社は、医療用品の提供を通じてお客さまの健やかな日常を支える企業として、従業員の健康を大切にしています。

健康経営に取り組む背景

医療用品メーカーである当社にとって、「従業員の健康」は企業活動の根幹です。約20年前から社内の全面禁煙化を実施するなど、長年にわたり独自の健康づくりに取り組んでまいりました。2020年にお取引先企業様から本認定のご紹介を受けたことを契機に、従業員の健康管理を個人の課題から戦略的な経営課題へと再定義いたしました。現在は「育児との両立」「社内コミュニケーションの活性化」「女性の活躍推進」の3つを重点テーマに掲げ、時代に即した健康増進施策を展開しています。

また、本社社屋を「健康なカラダづくりのための総合施設」として位置づけ、地域の方々にも広くご利用いただくことで地域社会全体の健康増進拠点としての役割も担っています。

3つの軸で実践する、従業員の健康増進に向けた具体的な取り組み

健康増進に向けた具体的な取り組みを、「組織の活性化（働きがい）」「身体の健康」「社内外を巻き込む参加型イベント」の3つの軸でご紹介します。

（１）組織の活性化（働きがい）：フリーアドレス制度の導入

これまで固定席によって生じていた部門間の隔たりをなくし、組織全体の活力と問題解決能力を向上させることを目的に、全社的な「フリーアドレス制度」を導入しました。実施にあたっては、ランダム性の高い仕組みを採用し、部門やチームを越えた知識の共有や協力体制の構築を促進しています。また、運用に関する懸念点や改善点は社内オープンチャット上で意見交換を行い、現場の声を反映しながら運用を行っています。日常的なコミュニケーションが活発化し、他部門の業務内容への相互理解が深まったほか、毎日の整理整頓の習慣化によりオフィス環境も改善され、働きやすさの向上という確かな成果に繋がっています。

（２）身体の健康：運動器年齢「実年齢-10歳」を目指す独自の測定

接骨院や企業向けに展開している自社開発の運動器測定ツール「bonbone check（ボンボーン チェック）」を社内の健康づくりにも活用しています。握力や長座体前屈など7つの簡単な項目を測定するだけで「運動器年齢*」が算出される仕組みで、全従業員が毎月測定を行い、身体の変化を確認しています。測定結果に提示される個別のトレーニングメニューを各自が実践し、翌月の測定に臨むという前向きな健康改善サイクルが社内に定着しています。また、社内だけでなく、地域の公民館等で地域の方々に向けた健康イベントを定期的に開催し、地域社会全体の健康づくりにも貢献しています。

*筋肉・骨・関節などの身体を動かす能力（運動器）の健康状態を、実年齢とは別に年齢換算して「見える化」した指標

（３）社内外を巻き込む参加型イベント：楽しみながらの意識向上と交流

健康経営を社内の共通認識として掲げることで、従業員が一体となって楽しみながら参加できる多様なイベントへ参加しています。具体的には、一定期間の歩数をチームごとに競い合うウォーキングイベントや、野菜摂取レベルを見える化する測定などを実施しています。こうした取り組みへの参加を促すことで、従業員一人ひとりの健康意識が自然と高まるだけでなく、従業員同士の日常的なコミュニケーションもより一層活発になっています。また、地域の方へ向けた健康をテーマにしたお祭りも開催しており、楽しみながら地域社会へと健康の輪を広げています。

従業員の健康から地域・社会の健康へ

当社は、医療用品の提供を通じてお客さまの健やかな日常を支える企業として、積極的に心と体の健康づくりに取り組み、従業員の健康推進を図る企業を目指します。今回の「健康経営優良法人2026 ブライト500」認定を新たな原動力とし、社内の活発なコミュニケーションや健康管理のノウハウをより良い製品づくりへと結びつけてまいります。今後も自社の健康経営にとどまらず、当社に関わるすべての人々に対し、事業活動を通じて社会全体の健康増進に貢献し続けます。

「健康経営優良法人（ブライト500）」とは

地域の健康課題に即した取り組みや、日本健康会議が進める健康増進の取り組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している企業を顕彰する制度です。中でも中小規模法人部門における上位500法人が「ブライト500」として認定されます。

詳細はこちら：https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

会社概要

【ダイヤ工業株式会社】

所在地：〒701-0203 岡山県岡山市南区古新田1125

代表者：代表取締役 松尾浩紀

設立：1963年4月

資本金：1,000万円

Tel：086-282-1245（平日 9：00～17：30）

Fax：086-282-1246

Mail：info@daiyak.co.jp

URL：https://www.daiyak.co.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/daiyak_medical/ （@daiyak_medical）

公式X：https://x.com/daiyak_medical

事業内容：コルセット、サポーター、アシストスーツ、テーピング、トレーニング用品などの多岐にわたる製品を開発・製造・販売