【セミナー】「弁護士実務“以外”をどう変える？生成AIによる法律事務所運営の効率化」開催決定！

▼セミナー概要▼

日々増え続ける案件対応に加え、勤怠管理、事件管理、会議の議事録作成など、法律事務所の運営には多くのバックオフィス業務が存在します。

しかしながら、「業務の属人化」「効率化が図れていない」といったお悩みも多いのではないのでしょうか。





そんな時、実は頼れるのが「生成AI」。昨今、生成AIはリサーチや文書作成だけでなく、法律事務所のバックオフィス業務の効率化・システム化においても活用の可能性を見せています。本セミナーでは、実際に法律事務所のバックオフィス業務に生成AIを活用する弁護士 荒川 香遥氏にご登壇いただき、勤怠管理・事件管理等を題材とした実演デモのほか、利用上の留意点について解説いただきます。「生成AIに関心はあるが、事務所運営にどう活かせるのか分からない」「まずは何から効率化を試みるべきか、悩んでいる」そんな方に、ぜひご参加いただきたいセミナーです。事務所経営における生成AI活用の実践的アプローチを、この機会にご覧ください。

【こんな方におすすめです！】

・事務所経営・総務業務の効率化を検討している所長・パートナーの方

・勤怠・案件・売上管理など日常業務の負担を減らしたい事務局・事務職員の方

・生成AIの「実務以外での使い道」を具体的に知りたい、模索している方

▼セミナー詳細▼

