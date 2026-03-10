高カバーでしっとり肌続く大人気の保湿パウダーファンデがリニューアルして新登場！

写真拡大 (全6枚)

株式会社伊勢半


キスミー フェルム　しっとりツヤ肌　パウダーファンデ　EX


全４色　１０ｇ　入替用　各\１，０００（税込\１，１００）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月１８日（水）全国発売


＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。



「キスミー フェルム」の人気パウダーファンデーションが、進化して新登場。


パウダーなのにしっとりと肌になじみ、ひと塗りでシミ・そばかす・小ジワ・毛穴までしっかりカバー。


うるおい美容液成分を配合し、乾燥を防ぎながら美しい仕上がりを長時間キープします。


時間が経ってもくすまず、なめらかなツヤ肌を演出します。



========================================


【商品特長】


キスミー フェルム　しっとりツヤ肌　パウダーファンデ　EX


全４色　１０ｇ　入替用　各\１，０００（税込\１，１００）


＊表示価格はメーカー希望小売価格です。


２０２６年３月１８日（水）全国発売



表情ジワにもよれずに密着　進化した、保湿パウダーファンデ



●やわらかく伸びて、しっかりカバー


やわらかく伸びの良いパウダーが、気になるシミ・そばかす・小ジワ・毛穴をひとぬりでしっかりカバー。


表情の動きにしなやかにフィットし、ふんわりやわらかく、厚塗り感のないなめらかなツヤ肌に仕上げます。



●パウダーなのにしっとり仕上げ


粉質が柔らかく、パウダーなのにしっとり肌にとけこみムラのない均一な肌に仕上げます。



●肌あたりがなめらか！「肌みがきパフ」採用


肌あたりがさらになめらかになった新しいパフを採用。


肌を磨くように塗布することで、より美しいツヤを引き出します。



●うるおい美容液成分配合


ヒアルロン酸・コラーゲン・ヒト型セラミド・ナイアシンアミド・アルガンオイルを配合。



●紫外線から肌を守る ＳＰＦ３２　ＰＡ＋＋＋


紫外線から肌を守り、日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます。



●皮フ刺激テスト済み


すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。