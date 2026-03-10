高カバーでしっとり肌続く大人気の保湿パウダーファンデがリニューアルして新登場！

株式会社伊勢半

キスミー フェルム しっとりツヤ肌 パウダーファンデ EX

全４色 １０ｇ 入替用 各\１，０００（税込\１，１００）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年３月１８日（水）全国発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

「キスミー フェルム」の人気パウダーファンデーションが、進化して新登場。

パウダーなのにしっとりと肌になじみ、ひと塗りでシミ・そばかす・小ジワ・毛穴までしっかりカバー。

うるおい美容液成分を配合し、乾燥を防ぎながら美しい仕上がりを長時間キープします。

時間が経ってもくすまず、なめらかなツヤ肌を演出します。

【商品特長】

表情ジワにもよれずに密着 進化した、保湿パウダーファンデ

●やわらかく伸びて、しっかりカバー

やわらかく伸びの良いパウダーが、気になるシミ・そばかす・小ジワ・毛穴をひとぬりでしっかりカバー。

表情の動きにしなやかにフィットし、ふんわりやわらかく、厚塗り感のないなめらかなツヤ肌に仕上げます。

●パウダーなのにしっとり仕上げ

粉質が柔らかく、パウダーなのにしっとり肌にとけこみムラのない均一な肌に仕上げます。

●肌あたりがなめらか！「肌みがきパフ」採用

肌あたりがさらになめらかになった新しいパフを採用。

肌を磨くように塗布することで、より美しいツヤを引き出します。

●うるおい美容液成分配合

ヒアルロン酸・コラーゲン・ヒト型セラミド・ナイアシンアミド・アルガンオイルを配合。

●紫外線から肌を守る ＳＰＦ３２ ＰＡ＋＋＋

紫外線から肌を守り、日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます。

●皮フ刺激テスト済み

すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。