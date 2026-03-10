高カバーでしっとり肌続く大人気の保湿パウダーファンデがリニューアルして新登場！
キスミー フェルム しっとりツヤ肌 パウダーファンデ EX
全４色 １０ｇ 入替用 各\１，０００（税込\１，１００）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年３月１８日（水）全国発売
＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。
「キスミー フェルム」の人気パウダーファンデーションが、進化して新登場。
パウダーなのにしっとりと肌になじみ、ひと塗りでシミ・そばかす・小ジワ・毛穴までしっかりカバー。
うるおい美容液成分を配合し、乾燥を防ぎながら美しい仕上がりを長時間キープします。
時間が経ってもくすまず、なめらかなツヤ肌を演出します。
========================================
【商品特長】
キスミー フェルム しっとりツヤ肌 パウダーファンデ EX
全４色 １０ｇ 入替用 各\１，０００（税込\１，１００）
＊表示価格はメーカー希望小売価格です。
２０２６年３月１８日（水）全国発売
表情ジワにもよれずに密着 進化した、保湿パウダーファンデ
●やわらかく伸びて、しっかりカバー
やわらかく伸びの良いパウダーが、気になるシミ・そばかす・小ジワ・毛穴をひとぬりでしっかりカバー。
表情の動きにしなやかにフィットし、ふんわりやわらかく、厚塗り感のないなめらかなツヤ肌に仕上げます。
●パウダーなのにしっとり仕上げ
粉質が柔らかく、パウダーなのにしっとり肌にとけこみムラのない均一な肌に仕上げます。
●肌あたりがなめらか！「肌みがきパフ」採用
肌あたりがさらになめらかになった新しいパフを採用。
肌を磨くように塗布することで、より美しいツヤを引き出します。
●うるおい美容液成分配合
ヒアルロン酸・コラーゲン・ヒト型セラミド・ナイアシンアミド・アルガンオイルを配合。
●紫外線から肌を守る ＳＰＦ３２ ＰＡ＋＋＋
紫外線から肌を守り、日やけによるシミ・ソバカスを防ぎます。
●皮フ刺激テスト済み
すべての方に皮フ刺激が起こらないというわけではありません。