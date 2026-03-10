博報堂、「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」にてService Partner of the Yearを受賞

株式会社博報堂

株式会社博報堂（本社：東京都港区、代表取締役社長：名倉健司、以下博報堂）は、顧客エンゲージメントプラットフォームを提供するBraze株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下Braze）が主催する「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」において、ソリューション協業におけるリーダーシップの推進を評価され、「Service Partner of the Year」を受賞いたしました。

「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」の詳細はこちら(https://www.braze.com/ja/press-releases/braze-alloys-partner-network-2026)からご覧ください。

「Braze Alloys Partner Network 2026, Japan」は、Brazeの導入支援や活用促進、カスタマーサクセス、マーケティングなどの分野で顧客に優れた価値を提供し、Brazeのビジネス成長に大きく貢献した企業を表彰するもので、その中でも「Service Partner of the Year」はソリューション協業におけるリーダーシップを発揮した企業に贈られる賞です。博報堂は、2023年、2024年、2025年に続いて、4年連続での受賞となります。

今回、Brazeより以下の点を評価いただき受賞に至りました。（Brazeリリースより）

「同社が培った生活者起点のクリエイティビティを元に、同社、およびグループ企業の知見を集結させ、新規導入、成功に向けた活用支援を先導いただきました。また、プロジェクト協業のみならず、双方の独自の視点を用いたソートリーダーシップ活動の推進にも寄与いただきました。」

博報堂は、これまで培ってきた生活者発想とDXの知見を活かし、Brazeの機能を最大限に活用することで、顧客の行動分析、セグメント設計、メッセージ配信、効果測定など、顧客体験最適化に必要なあらゆるプロセスを支援してきた取り組みを評価いただき、受賞につながりました。

博報堂とBrazeは、今後もさらなる顧客理解を深めるとともに、企業と顧客のエンゲージメントを進化・深化させるサービス開発を進め、企業やブランド価値の向上に貢献してまいります。