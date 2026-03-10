チームラボ、テキサス・ブラントン美術館のグループ展に参加。鑑賞者の行動で世界が不可逆に破壊される《不可逆の世界》を展示。会期は3月8日(日)から8月2日(日)まで

チームラボ株式会社[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fvDVu6_0vHs ]

チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ



チームラボは、テキサス州オースティンのブラントン美術館の「Run the Code: Data-Driven Art Decoded by Thoma Foundation X Blanton Museum of Art(https://www.teamlab.art/jp/e/blantonmuseum/)」で《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》を展示します。会期は、2026年3月8日(日)から8月2日(日)まで。

《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》は、鑑賞者のふるまいの影響を受けるインタラクティブな作品です。鑑賞者が作品世界の人々に触れると、人々は反応しますが、人々はまた日常へと戻っていきます。しかし、人々に連続的に触れると、争いが町全体に広がり、町は火に包まれます。 そして、世界が一度燃えはじめると、燃える前の元の姿を二度と見ることはできません。 鑑賞者自身が、その不可逆な変化の当事者となるのです。

本展は、デジタル及びメディアアートの先駆的なコレクションで知られるトーマ財団が厳選した代表的な作品を紹介するものです。AIを用いた作品を手掛けるメディアアーティスト、レフィク・アナドールなどの作品が一堂に会し、デジタル情報が感覚的なアートへと変容する様を体感できます。

会期中は、ライブ音楽、作品ツアーやトークセッション、家族向けのワークショップなども開催されます。

展覧会ページ：https://blantonmuseum.org/exhibition/run-the-code/



主要アーティスト一覧

レフィク・アナドール (Refik Anadol)

ラファエル・ロザノ＝ヘメル (Rafael Lozano-Hemmer)

レオ・ビラリアル (Leo Villareal)

ダニエル・カノガー (Daniel Canogar)

マリーナ・ズルコフ (Marina Zurkow)

シーブレン・フェルステグ (Siebren Versteeg)

展覧会情報

会期: 2026.3.08(日) - 8.02(日)

時間: 火曜日 - 金曜日 10:00 - 17:00、土曜日 10:00 - 20:00、日曜日 10:00 - 17:00

場所: ブラントン美術館（The University of Texas at Austin 200 E. Martin Luther King Jr. Blvd. Austin, TX 78712）

https://blantonmuseum.org/exhibition/run-the-code/

チケットは、ブラントン美術館の公式サイト(https://54061.blackbaudhosting.com/54061/tickets?tab=3&txobjid=718ed7e3-8d78-489a-a35%207-d2f4a8ee7011)から購入可能。

ブラントン美術館

ブラントン美術館は、1963年に設立。テキサス州オースティンおよびテキサス大学オースティン校を代表する美術館です。近現代のアメリカおよび中南米美術など、2万2,000点を超える多様なコレクションを誇ります。

https://blantonmuseum.org/

トーマ財団

トーマ財団は、2014年に設立。2009年よりデジタルおよびメディアアートの先駆的なコレクションを構築し、作品の貸出や芸術助成を行っています。テキサス州を中心とした南西地域での教育支援にも注力しており、2023年よりダラスに本部を置いています。

https://thomafoundation.org/

不可逆の世界 / The World of Irreversible Change

チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ



この作品は、いつかの時代のどこかでもあり、今のここでもある。

作品世界は、現実世界と同じ時間の流れの中で、作品がある場所の日の出とともに朝が訪れ、日の入りとともに夜がはじまる。作品のある場所で現実に雨が降れば、作品世界も雨が降る。そして、草花は、季節とともに日々移り変わっていく。

人々の生活も、現実の時間帯や天候によって常に変わりながら、季節とともに祭や行事が行われていく。日々、様々な物語が加わっていきながら、人々の営みが恒久的に続いていく。

作品世界は、鑑賞者のふるまいの影響を受ける。鑑賞者が作品世界の人々に触れると、人々は反応するが、触れることが少しであれば、人々は日常に戻る。

しかし、連続的に人々に触れると、近くの者同士は争いをはじめ、殺し合いに発展し、やがて争いは町全体に広がり、町は火に包まれる。そして、炎は一年以上続き、人々は死に絶え、町は焼き尽くされる。

誰一人いない荒廃した町にも、現実の時間とともに、日が昇り日は沈み、春夏秋冬の時が流れ、数か月後には、焼け跡に新しい草花が芽吹く。

草花は、生まれ、咲き、散っていくのを繰り返しながら、現実の時間の流れで、日々移り変わっていく。そして、長い時間を経て、草木は深く生い茂り、花々の移ろいを毎年繰り返しながら、永遠と続いていく。

この作品は、世界が一度燃えはじめると、燃える前の世界をもう二度と見ることはできない。そして、鑑賞者もその結果の当事者である。

March 1, 14:00 チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

April 7, 14:00 チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

May 1, 14:00 チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

June 18, 14:00 チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

July 10, 14:00 チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

連続的に人々に触れると、近くの者同士は争いをはじめ、殺し合いに発展し、やがて争いは町全体に広がり、町は火に包まれる。チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

世界が一度燃えはじめると、燃える前の世界をもう二度と見ることはできない。

チームラボ《不可逆の世界(https://www.teamlab.art/jp/w/world_of_irreversiblechange/blantonmuseum/)》(C) チームラボ

チケット価格

Members：無料

Adults：USD 15.00

Seniors65+：USD 12.00

Youth6-17：USD 8.00

Kids5 & under：無料

UT-Austin ID：無料

Non-UT Austin College w/ID：USD 8.00

K-12 Teachers w/ID：無料



