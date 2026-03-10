TikTok LIVEにて、『NTTドコモ presents Lemino BOXING 世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人』とのオリジナルLIVEコラボイベントを3月16日（月）より開催

Bytedance株式会社

ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、TikTok LIVEにて、日本最高峰のボクシング興行「世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人」と連動したオリジナルイベント「TikTok LIVE with THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。-」を開催いたします。





本企画「THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。-」は、ボクシング興行「Lemino BOXING」の最新シリーズとして2026年5月2日（土）、東京ドームにて開催される大規模イベントです。本大会の開催を記念し、試合当日までLIVEイベントならびに動画投稿キャンペーンを通じてボクシングファンの皆様の熱量を高め合うことを目的としたLIVE連動型プロモーションイベントです。期間中は、TikTok LIVE上でのギフティングなどを通じたランキングイベントを実施。上位入賞者は「THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。-」公式アンバサダー最終候補*として選出されます。さらに、試合観戦チケットや限定グッズなど、ここでしか手に入らない特典も多数用意しています。エントリーは不要で、期間中にTikTok LIVEで配信することで自動的に参加が可能です。さらに「TikTok LIVE with THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。- 動画投稿キャンペーン」も同時開催します。本キャンペーンは期間中、「#TikTokLIVE_THEDAY」のハッシュタグをつけてショートムービーを投稿することでここでしか手に入らない豪華特典を受け取るチャンスを得ることができます。こちらもエントリー不要で参加できるキャンペーンとなりますので、是非この機会に動画を投稿してみてください。

※運営による総合的な判断にて繰り上がり当選の可能性があります、あらかじめご了承ください

「TikTok LIVE with THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。-」

■イベント概要

本イベントは期間中に獲得したポイント数をもとに順位を競い合い、最終的なランキングを決定するイベントです。毎日の配信活動やファンからの応援がスコアとして反映され、クリエイターの努力と熱量がリアルタイムで可視化されます。また、上位入賞者にはこのイベントでしか手に入らない特別な特典もご用意しています。

■特設サイト

URLはこちら(https://campaign-va.tiktokv.com/falcon/campaign/fusion_cosmic_runtime/pages/home/index.html?activityId=7613626396166064908&campaign_traffic_id=cptraffic010101sc1000000013449538820&enter_from=others&api_env=&lang=ja-JP&isRTL=0&short_id=1565357827&__live_platform__=webcast&_pia_=1&from_feed=true&hide_nav_bar=1&hide_status_bar=1&bdhm_bid=tiktok_campaign_component_hybrid&append_common_params=1)

■開催期間

2026年3月16日（月）12:00 ～ 3月22日（日）23:59

■参加対象者

クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・直近30日間の獲得ダイヤ数が規定の範囲内にあるクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

・ギフトの受け取りを許可している方

視聴者：

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

- イベントルールギフトランキング、動画投稿ランキング、視聴者ランキングの2つのランキングで楽しめます。詳細はイベントページをご確認ください。- イベント特典このイベントだけでしか手に入らない豪華特典をプレゼントします。- LIVEクリエイター向け特典・公式アンバサダー最終候補選出 ラウンドガール（6名） 入場アンバサダー（12名）※運営による総合的な判断にて繰り上がり当選の可能性があります、あらかじめご了承ください※最終的な役割は、演出構成や適性を踏まえ、運営および「THE DAY」主催側にて決定いたします・試合観戦チケット・限定オフィシャルグッズ- 視聴者向け特典・試合観戦チケット・限定サイングッズ



「THE DAY -やがて、伝説と呼ばれる日。-動画投稿キャンペーン」

■概要

LIVEイベントと並行して、TikTokで1ヶ月間の動画投稿キャンペーンも開催いたします。

期間中、「#TikTokLIVE_THEDAY」「#PR」のハッシュタグをつけてショート動画を投稿すると、自動的に参加が可能です。再生回数やエンゲージメントをもとに優秀投稿者を選出し、選手サイン入り限定グッズなどの特別特典を贈呈します。

■開催期間

2026年3月16日（月）12:00 ～ 4月15日（水）23:59

■参加対象者

クリエイター：以下の条件を満たす全てのLIVE配信を行うクリエイター

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

視聴者：

・満18歳以上かつ日本国内に在住する方

■参加方法

エントリーは不要。期間中にTikTok LIVEで配信するだけで自動参加となります。

※今回のイベントに参加する為には、スマートフォンへ「TikTok」アプリのダウンロードが必要です

【NTTドコモ presents Lemino BOXING 世界タイトルマッチ 井上尚弥vs中谷潤人について】

2026年5月2日(土)に東京ドームにてNTTドコモ presents Lemino BOXING ダブル世界タイトルマッチ 井上尚弥 vs 中谷潤人を開催！日本ボクシング界を代表する日本人同士、無敗同士の奇跡の一戦。

さらに、井上拓真 vs 井岡一翔の世界戦など、日本ボクシング界の精鋭選手も集結。

2026年3月6日（金）18時から「ドコモ MAX」「ドコモ ポイ活 MAX」「ｄカード PLATINUM会員」限定先行先着販売を実施し、本イベントは「Lemino(R)」にて国内生配信します。



【TikTokについて】

TikTokは、モバイル向けのショートムービープラットフォームです。私たちのミッションは、創造性を刺激し、喜びをもたらすことです。TikTokのグローバル本社はロサンゼルスとシンガポールにあり、ニューヨーク、ロンドン、ダブリン、パリ、ベルリン、ドバイ、ジャカルタ、ソウル、東京などの国と地域にグローバルオフィスがあります。