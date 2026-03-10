【3/10より】「【上限1333万円】愛媛県 大注目補助金解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「【上限1333万円】愛媛県 大注目補助金解説セミナー」の無料配信を開始します！
■動画お申し込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260309_form.php
■申請サポートの無料相談はこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
【最大1,333万円】“ライバルが少ない補助金”を解説します！
「国の補助金は競争が激しい…」
そう感じている方に、実は狙い目なのが地方自治体の補助金です。
実際、補助金の96％は自治体案件。
しかし、多くの企業が国の補助金しかチェックしていません。
つまり…
ライバルが少なく採択を狙いやすい補助金がまだまだ眠っているのです。
今回のセミナーでは現在公募されている
愛媛県「生産性向上設備等投資支援補助金」
について徹底解説します。
■補助金のポイント
・最大 1,333万円 支援
・補助率 最大2/3
・設備投資・DX・省人化に使える
例えば…
●自動包装ライン導入→ 作業時間30％削減
●ICT測量機器導入→ 残業時間削減
●POSレジ・在庫管理システム→ 発注作業40％削減
などの投資に活用できます。
■こんな企業におすすめ
・設備投資を検討している
・人手不足を解消したい
・DX化を進めたい
・補助金を活用してコストを抑えたい
1つでも当てはまる場合はぜひご参加ください。
■セミナーで解説する内容
・補助金の概要
・対象企業・対象経費
・採択されやすい事業計画
・実際の活用事例
・申請時の注意点
初めての方でもわかる内容です。
公募締切は3/23予定！
検討されている方は早めの情報収集をおすすめします。
補助金は「知っている企業だけが得をする制度」です。
ぜひこの機会に活用できるか確認してみてください。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com