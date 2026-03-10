Kカルチャー影の立役者「MC通訳」　そのプロフェッショナルに迫る

株式会社朝日新聞社

〈報道関係のみなさま〉



株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）のグループ会社、株式会社朝日カルチャーセンターは2026年3月17日（火）、新宿教室にて公開講座「ちゃそん流 MC通訳術 韓国エンタメの舞台裏」を開催いたします。講師は、日本語・韓国語、英語の3か国語を操り、MC（進行役）と通訳を同時にこなす「MC通訳」として、韓国エンタメの第一線で活躍するちゃそんさん。BTS、SEVENTEEN、TWICE、aespaなどの名だたるトップアイドルから新人グループまでK-POPアイドルのステージを支える存在で、ファンからも強く支持されています。

トークショーでは、イベントの成否を握る「MC通訳」の舞台裏にフォーカス。ちゃそんさんの卓越した仕事術とその真髄に迫ります。当日ご参加が難しい方も、期間限定の見逃し配信でお好きな時間に視聴可能です。

■なぜファンからも求められるのか 第一線で活躍する理由ちゃそんさん

K-POPのみならず、映画、ドラマ、美容といった韓国発の文化「Kカルチャー（K-culture）」の人気は世界に広がっています。アーティストに関心が寄せられがちですが、現場を盛り上げ、支える様々なプロフェッショナルあってこそのブームです。そんな仕事の一つが、MCと通訳の二役を1人でこなす「MC通訳」です。

なかでもちゃそんさんは、ファンの気持ちを代弁し、癖になるユーモア溢れたMC、アーティストの個性を生かしたライブ感のある通訳などによって、ファンからも頼れるお姉さん的存在として強く支持されていて、名だたるトップアイドルから新人グループまでK-POPの現場では欠かせない存在です。

具体的には、アーティストの感情やキャラクターに合わせた言葉選び、アドリブも瞬時に変換するテンポ感、複数人が一度にしゃべりだした際も正確に拾い上げる整理力、その場の空気にしか存在しない絶妙なニュアンスを流行語や若者言葉も交えながらピンとくる言い回しで訳す技術、緊張をほぐす雰囲気作りなど、臨機応変に現場を回す神対応が評判です。

通訳（天の声）の様子MCの様子■広がる活躍の場 支えるお仕事術とは

MC通訳は日本国内でも数名しかいないというまだ珍しい存在ですが、ちゃそんさんの活躍の場はコンサートやトークイベント、バラエティー番組、ドラマ制作発表会といったエンターテインメントの現場に限らず、大阪万博、FIFAサッカーA代表戦など多方面に広がっています。

講座では、移り変わるKカルチャーの中で、ちゃそんさんがどのように道を切り拓き、現在のスタイルにたどり着いたのか。実際のエピソードも交えながらお話しいただきます。普段は表に見えないMC通訳の世界を覗いてみませんか。

■講師プロフィール

ちゃそん 高校時代の通訳ボランティアを機に本格的に通訳活動をはじめ、MCにも活躍の場を広げる。アーティストの魅力を深堀りして引き出すだけでなく、アーティストを乗せて話させる通訳はファンからも絶大な支持を得ている。独特のマイクパフォーマンスで観客を引き込むMCに魅了され、アーティストや俳優本人からのリクエストも多い。

■講座概要

講座名：「ちゃそん流 MC通訳術 韓国エンタメの舞台裏」

日 時：2026年3月17日（火） 18:30～20:30

会 場：朝日カルチャーセンター新宿教室（東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル10階）

参加費：【朝日カルチャーセンター会員】3,795円（税込） 【一般】4,895円（税込）

開催形式：教室・オンライン事前選択 ※見逃し配信あり

定 員：【教室受講】100名 【オンライン受講】500名

主 催：朝日カルチャーセンター新宿教室

お申し込みページ：

教室受講はこちら :https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8506066オンライン受講はこちら :https://www.asahiculture.com/asahiculture/asp-webapp/web/WWebKozaShosaiNyuryoku.do?kozaId=8790863

■朝日カルチャーセンター： https://www.asahiculture.com/