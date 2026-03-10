マイナビ、千葉県山武市の廃校をリノベーションした団体向け宿泊施設 「仲間と泊まる学校 さんむ西小」オープニングセレモニーを開催

株式会社マイナビ写真左から、株式会社マイナビ 地方創生推進事業部 花島優史事業部長、株式会社マイナビ 田中靖上席執行役員、長南町 佐久間靜夫副町長、山武市 松下浩明市長、株式会社マイナビ 粟井俊介代表取締役社長執行役員

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、2026年３月7日（土）に千葉県山武市の廃校をリノベーションした団体向け宿泊施設「仲間と泊まる学校 さんむ西小」（URL:https://sammu-nishisho.mynavi.jp/）のオープニングセレモニーを開催しました。当日は、市長をはじめ地域住民の皆さま、約2,000人が来場し、バルーンリリースや施設内覧会などが行われ、会場は大きなにぎわいをみせました。

◆事業の目的と背景

近年、少子高齢化や人口減少といった社会課題が深刻化する中、地域はさまざまな課題を抱えています。特に、かつて地域の中心的存在であった「学校」の廃校問題は大きな課題となっています。マイナビは、廃校を新たな価値ある資産として利活用し、地域力の向上と持続可能な社会づくりへの貢献を目指しています。

その一環として、2026年3月には千葉県山武市の旧山武西小学校をリノベーションし、団体向け宿泊施設「仲間と泊まる学校 さんむ西小」をオープンします。

今後も、地域資産の再生と新たな価値創出を通じて、地域社会とともに歩み、日本の未来を支える地方創生に取り組んでまいります。

◆「仲間と泊まる学校 さんむ西小」オープンの背景

2018年7月に千葉県長南町で「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」※をオープンしてから、7年が経ちました。そこで培った運営ノウハウを活かして「仲間と泊まる学校 さんむ西小」を2026年3月14日にオープンします。旧山武西小学校をリノベーションし、かつての小学校の雰囲気を残しながら“仲間と泊まる”ための空間として設計しました。教室を宿泊部屋や浴室に改装するなど、細部までこだわりを持って整備しています。校舎、グラウンド、体育館などの施設を自由に利用できる環境を整え、仲間と特別な時間を過ごすことができます。

※「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」（千葉県長南町）がグランドオープン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000890.000002955.html)

◆オープニングセレモニー開催概要

【 日 時 】 2026年3月7日（土) 9：30～16：30

【 会 場 】旧山武西小学校（〒289-1211千葉県山武市大木13番地）

【 出席者 】 マイナビ 代表取締役 社長執行役員 粟井俊介

山武市長 松下浩明氏／長南町副町長 佐久間靜夫氏

【 内 容 】

◆開会

◆ご挨拶

◆フォトセッション

◆バルーンリリース

◆施設内覧会

【 その他 】地域住民の方が参加可能なイベント

◇キッチンカーフェス（キッチンカーでの飲食販売）

◇ワークショップ、ステージイベント（ダンスパフォーマンス等）

◇千葉ジェッツU15交流戦

▼オープニングセレモニーの様子

◆参加者の感想

＜参加した地域住民の方の声（一部）＞

・風船を飛ばすイベントが楽しかったです。

・廃校だったとは思えないほど施設がきれいで驚きました。また利用してみたいです。

・子どもから大人まで楽しめるイベントでした。

・地域に新しい交流の場ができてうれしいです。

◆事業責任者コメント

「 仲間と泊まる学校 さんむ西小」は、かつて学校だったこの場所を一棟まるごと貸切り、懐かしさを感じながらも快適に過ごせる空間で、校舎や体育館、グラウンドを自由にお楽しみいただける宿泊施設です。仲間と集い、学び、楽しむ非日常の体験を、ぜひ思いきり味わっていただきたいと考えています。ここで過ごす時間が、皆さまの心に残り、地域に新たな賑わいが生まれる場になれば嬉しいです。この日を迎えるにあたり、山武市の皆さまのご理解とご支援、ならびに協力いただいた事業者の皆さまの多大なるご協力により、無事に開業できました。心より感謝申し上げます。

株式会社マイナビ 地域創生推進事業部 部長 竹嶋智之

◆施設の特徴

廃校に泊まる非日常体験

客室・浴槽もすべて教室をリノベーション。校舎での宿泊は懐かしくもワクワクする体験に。

学校がまるっと使えて、手ぶらでも楽しめる備品も充実

広いグラウンドと体育館が使えます。学校の備品も使い放題(一部有料)で、スポーツやレクリエーションが可能。

学校だから大人数で集まれる環境が整備

自然豊かで静かな校内は、研修、ゼミ合宿などチームビルディングに集中できる環境。

懐かしの給食が食べられて、バーベキューも用意

食事は、セルフサービスの給食スタイル。割烹着を着てごはんをよそえば、給食当番気分が味わえます。中庭でのバーベキューも有り。

客室／さんむ西小BASE（キッズスペース）／カフェ

◆施設概要

名称：仲間と泊まる学校 さんむ西小（旧 山武市立山武西小学校）

住所：〒289-1211 千葉県山武市大木13番地

（アクセス：八街駅から車で10分※都心から車で約80分）

宿泊可能人数：最大114名（1日2団体まで）

料金：宿泊7,700円／人～（※シーズンにより変動あり）

公式サイト：https://sammu-nishisho.mynavi.jp/

施設に関するお問い合わせ：

お問い合わせフォーム https://form.run/@mdm-sammu-nishisho

お電話 0120-242-303（受付時間 10:00～17:00 ※年末年始・土日祝除く）

----------------------------------------

■株式会社マイナビ 地方創生推進事業部について

地域活性化を目的に、古民家や廃校などの地域の資産をリノベーションして新たな価値を提供する地域創生の取組みを推進。千葉県長南町の団体宿泊施設「仲間と泊まる学校 ちょうなん西小」をはじめ、廃校・古民家の利活用を通じて地域資産の再生を推進しています。これまで培ってきた事業運営のノウハウを活かし、全国各地で地方活性化に貢献する取り組みを展開し、日本の持続可能な地域づくりに寄与してまいります。

----------------------------------------