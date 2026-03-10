JOURANL STANDARD FURNITURE シーズンビジュアル公開のお知らせ

株式会社ベイクルーズ

JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社：東京都渋谷区) の JOURNAL STANDARD FURNITUREは、3月13日(金)より2026年Spring & Summerシーズンのビジュアルを公開します。

2026年、Spring & Summerシーズンのコンセプトは「Days In Between (日常の余白)」

日々の何気ない合間に生まれる”時間”や”間”を通して、多種多様な生活スタイルや趣味、日常の瞬間を切り取り、表現いたします。

家具の新商品としては、これまで展開のなかった、組み合わせの自由度を追求して開発されたユニット型のキッチン収納や、ホームオフィスに対応したシェルフを新たにラインナップ。

雑貨では、ノスタルジックな淡いトーンのカラーをベースに、明るい差し色を組み合わせ自然素材、ステンレスやガラス、セラミックなどのマテリアルをミックスした空間提案をおこないます。

13日(金)正午にはシーズンルックを店舗では紙カタログとオンラインで公開。

JOURNAL STANDARD FURNITUREの提案する春のインテリアにご期待ください。

▪︎2026 Spring & Summer SEASON LOOK

▪︎OVERVIEW

▪︎JOURANL STANDARD FURNITURE シーズンビジュアル公開のお知らせ

▪︎情報解禁日

2026年3月13日(金) 正午

▪︎オンラインカタログURL

https://baycrews.jp/feature/detail/17716(https://baycrews.jp/feature/detail/17716)

▪︎画像素材URL

https://xgf.nu/HYxLc

▪︎カタログ配布店舗

JOURNAL STANDARD FURNITURE 全店舗

▪︎会社概要

株式会社ベイクルーズ

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長：杉村 茂

取締役CEO：古峯 正佳

本社所在地：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.